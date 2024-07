Gigantischer Sylvester Stallone-Marathon bei Amazon Prime: Streamt jetzt alle Teile einer legendären Filmreihe

Selbst diejenigen, die keine allzu großen Sportfans sind, werden bei dieser Reihe ihre Freude haben. Inzwischen gibt es ganze acht Teile – und alle sind bei Amazon Prime im Angebot.

Seht diesen Artikel als Service-Ansage für alle, die Freude am Film, an inspirierenden Geschichten und epischen Trainingsmontagen haben. Ob ihr einen absoluten Klassiker nachholen, den Aufstieg einer der größten Ikonen des Action-Kinos miterleben oder der Wiedergeburt eines Franchises beiwohnen wollt: Hier seid ihr richtig.

Amazon Prime hat derzeit nämlich alle Rocky-Filme und deren Spin-offs in der Streaming-Flatrate anzubieten. Also acht Filme, sechsmal Rocky, zweimal Creed. Volle 898 Minuten Unterhaltung (ja, die Zeitberechnung gehört hier zum Service!) und natürlich jede Menge Sylvester Stallone.

Alles begann mit Rocky und dem Traum eines unbekannten Underdogs

Denken wir uns zurück ins Philadelphia der 70er Jahre. Ein junger Mann versucht, das Unmögliche wahr werden zu lassen. Rocky Balboa (Stallone) lebt von der Hand in den Mund. Einkommensquelle sind für ihn alle Jobs, die er so kriegen kann, auch als Geldeintreiber. Doch er hat ein Talent fürs Boxen und tritt regelmäßig in Amateurkämpfen an.

Da bietet sich Rocky völlig unerwartet die Chance, gegen Schwergewichts-Champion Apollo Creed (Carl Weathers) anzutreten. Für Rocky könnte ein Sieg den Start in ein neues Leben bedeuten: mit Geld, Ruhm und vielleicht sogar der Anerkennung seiner großen Liebe. Also beginnt er unter der Anweisung des verschrobenen Mickey (Burgess Meredith), zu trainieren. Für ihn geht es um alles.

United Artists Rocky - ein Bild für die Ewigkeit

Der Kampf gegen alle Widrigkeiten als unbekannter Underdog trifft dabei nicht nur auf die interne Geschichte des Films zu, sondern auch auf die Stallones. Der schaffte es nach einer nicht enden wollenden Durststrecke der völligen Armut, sein Drehbuch für Rocky an den Mann zu bringen. Er setzte sich für die Hauptrolle durch – und der Rest ist, wie es so schön heißt, Geschichte.



Amazon Prime bietet euch das volle Rocky- und Creed-Paket, das nicht nur für Sportfans sehenswert ist

Wer in dieser Auswahl nicht fündig wird … mag vermutlich einfach keine Filme, die mit Boxen zu tun haben. Buchstäblich jede:r andere wird hier irgendetwas finden, das unterhält, mitreißt und begeistert. Vom astreinen Milieu-Drama des Originals über die Bild gewordene 80er Jahre-Essenz eines Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts bis hin zum erfrischenden, emotionalen modernen Spin-off eines Michael B. Jordan.

Warner Bros. Pictures Ein ungleiches Team in Creed - Rockys Legacy

Letzteres steht bald mit Teil 3 auf eigenen Beinen. In den acht bestehenden Filmen gibt sich Vision mit Nostalgie die Klinke in die Hand. Natürlich dürfen dabei die mitreißendsten Trainingsmontagen der Filmgeschichte nicht fehlen, Musik, die sich für immer in die Hirne ganzer Generationen gebrannt hat – und das Gefühl, dass mit Herz, Leidenschaft und harter Arbeit vielleicht nicht immer alles möglich ist. Aber verdammt viel.

Euch erwartet wirklich alles: Wettkampf, Liebesgeschichten, motivierende Zitate ohne Ende, eine Zeitreise, die sechs Dekaden umfasst. Oder einfach die ideale Gelegenheit, mal ein paar Klassiker nachzuholen.

Alle acht Rocky- und Creed-Filme gibt es derzeit bei Amazon Prime im Streaming-Abo zu sehen.



