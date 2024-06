Gigantisches Lego-Set von Der Herr der Ringe enthüllt erstmals, wie Saurons Dunkler Turm von Innen aussieht

Mit dem brandneuen Lego-Set von Der Herr der Ringe könnt ihr die Abenteuer auf Barad-dûr nachstellen. Saurons imposanter Dunkler Turm beinhaltet zehn Figuren und das ikonische leuchtendes Auge.





Das imposante Der Herr der Ringe: Barad-dûr-Set * stellt eine der ikonischsten Festungen der Literatur- und Filmgeschichte dar. Kein Wunder, dass das Set direkt ausverkauft war. Doch ihr könnt es bereits nachbestellen.

Barad-dûr von Lego bietet zahlreiche Details auf vier Etagen

Mit 5.471 Bausteinen gehört Barad-dûr zu den komplexeren und detailreichen Sets von Lego. Mit einer Höhe von 83 Zentimetern ist der Turm ein echter Hingucker in der Sammlung. Highlight ist das in alle Richtungen bewegliche und beleuchtete Auge, das auf der Turmspitze thront und seinen unheilvollen roten Schimmer in die Umgebung wirft.

Legos Set-Designerin Antica Bracanov ist Riesenfan der Fantasy-Reihe und hat das Modell mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Was das Innere des Turms anbelangt, stand sie jedoch vor einer großen Herausforderung, denn hierzu gab es kein Referenzmaterial. Die Innenansicht wurde weder in den Filmen noch in den Büchern beschrieben. So musste das Team selber seine Fantasie spielen lassen.

Auf den vier Etagen von Barad-dûr befinden sich mehrere Räume, wie der Kerker, die Waffenschmiede, die Versammlungshalle und Saurons finsterer Thronsaal. Jeder Abschnitt des Dunklen Turms * ist mit vielen Details ausgearbeitet und einigen beweglichen Mechanismen.

Der Herr der Ringe: Die Lego-Version von Barad-dûr kommt mit 10 Filmhelden und Schurken

Im Set sind außerdem ganze zehn Figuren enthalten. Freut euch auf die beliebten Figuren Frodo, Sam und Gollum, sowie deren Gegenspieler Sauron, Saurons Mund, den Ork Gothmog und vier weiteren Orks. Die beliebten Helden und Bösewichte sind mit vielen Zubehörteilen wie Helmen, Waffen und natürlich dem mächtigen Ring ausgestattet.



Barad-dûr * ist eine tolle Ergänzung zum Bruchtal Set von Lego * und verdeutlicht auch visuell den epischen Kampf zwischen Gut und Böse. Das Bruchtal Set umfasst 6167 Teile und 15 Figuren, darunter die legendären Charaktere Frodo, Sam, Bilbo, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond und Gandalf.



Der stundenlange Bauspaß der beiden Lego-Sets verkürzt uns auch die Wartezeit auf die bevorstehenden filmischen Projekte des beliebten Fantasy-Franchise.

