Gladiator 2 hat jetzt eine erste Altersfreigabe – und wird damit zahlreiche Fans beglücken

Wer sich fragt, ab wie viel Jahren man Gladiator 2 sehen darf und wie blutig Ridley Scotts heiß erwartete Fortsetzung wird, bekommt jetzt schon eine erste Antwort, die viele erfreuen wird.

Am 14. November 2024 kommt die Sandalenfilm-Fortsetzung Gladiator 2 ins Kino und erzählt vom mittlerweile erwachsenen Lucius (Paul Mescal), der nach Rom zurückkehrt. Ins Kolosseum gezwungen, stellt er sich zwei tyrannischen Kaisern entgegen und kämpft gegen deren General Marcus Acacius (Pedro Pascal).

Welche Altersfreigabe hat Gladiator 2 bekommen?

Nachdem der erste Trailer schon gewaltige Bilder und Zweikämpfe bereit hielt, deutet alles, was wir zu Gladiator 2 wissen, daraufhin, dass Ridley Scott nach dem Oscar-Gewinn für Teil 1 mit dem Sequel sein nächstes Epos abliefern will. Eine der brennenden Fan-Fragen war dabei vorab die nach der Altersfreigabe für Teil 2 – die nun bekanntgegeben wurde.

Paramount Gladiator 2 hat eine Altersfreigabe für blutige Gewalt

Wie unter anderem Comicbook.com berichtet, hat Gladiator 2 in den USA nun ein R-Rating erhalten, also eine nicht jugendfreie Altersfreigabe. Der Grund für die Einordnung lautet: "stark blutige Gewalt". Es wird in der Arena also wohl nicht zimperlich zugehen.

Bereits der Vorgänger Gladiator hatte im Jahr 2000 ein R-Rating erhalten, laut Film Ratings aufgrund von "intensiven, grafischen Kämpfen". Die Fortsetzung steht also im Zeichen des Originals. Doch was bedeutet das für die deutsche FSK?

Welche FSK bekommt Gladiator 2 in Deutschland?

In Deutschland wurde von der Freiwilligen Selbstkontrolle aktuell noch keine Altersfreigabe für Gladiator 2 vergeben. Meist geschieht das bei großen Blockbustern erst kurz vor dem Kinostart, der aber noch fast drei Monate entfernt ist.

Auch wenn die Trailer bislang für ein FSK 12-Publikum freigegeben wurden, wird es hierzulande aber wohl auf eine FSK 16 hinauslaufen. Denn auch Teil 1 ist in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben. US-amerikanische R-Ratings spiegeln sich häufig in einer ab 16-Bewertung der FSK wieder.

Wenn ihr vor dem Kinostart von Gladiator 2 den ersten Film noch einmal schauen wollt, könnt ihr das im Stream aktuell bei RTL+ und MagentaTV tun.