Erster Trailer zu Gladiator 2 verspricht episches Action-Abenteuer und zeigt Russell Crowes Nachfolger

Gladiator 2 kommt noch dieses Jahr ins Kino und endlich gibt Ridley Scott erste Einblicke in sein neues Sandalen-Abenteuer. Der Trailer ist genauso episch wie erhofft.

Gladiator 2 startet Ende des Jahres in den deutschen Kinos. Nachdem wir lange warten mussten und zunächst nur durch Augenzeugen-Berichte vom abgedrehten Trailer hören konnten, ließ die heiß erwartete Fortsetzung von Ridley Scotts oscarprämiertem Sandalen-Epos jetzt endlich einen ersten Einblick auf die große Öffentlichkeit los. Nun können wir selbst urteilen, was uns diesmal in im Römischen Reich erwartet.



Seht hier den Trailer zu Gladiator 2

Gladiator II - Trailer (Deutsch) HD

Gladiator 2-Trailer zeigt uns Lucius als Russell Crowes Nachfolger

Russell Crowes Maximus verlor in Gladiator nicht nur seine Familie, sondern auch seine Position als römischer General und arbeitete sich daraufhin vom Sklaven zum Kämpfer hoch. Sein Ziel: Vergeltung am Kaiser Commodus (Joaquin Phoenix) zu üben. Doch obwohl er seine Rache bekam, starb Maximus schließlich im Kolosseum. Folglich hat Gladiator 2 eine neue Hauptfigur – aber eine, die wir trotzdem kennen.

Im Zentrum des Gladiator-Sequels steht diesmal Lucius (Paul Mescal), der von Maximus als Junge in der Arena gerettet wurde. Er ist der Sohn von Maximus' Liebe Lucilla (Connie Nielsen) und Neffe von Commodus, also selbst kaiserlichen Geblüts. Mittlerweile ist das Kind aber erwachsen geworden, hat sich von seiner Mutter entfremdet und ist in der Wildnis gestrandet. Doch auch dort ist Lucius nicht vor den Intrigen und der Korruption Roms sicher, wo die zwei Kaiser Geta (Fred Hechinger) und Carcalla (Joseph Quinn) herrschen.

Als weitere Stars bekleiden in Gladiator 2 die Schauspieler Denzel Washington (The Equalizer) und Pedro Pascal (The Last of Us) Schlüsselpositionen. Washington ist zum Beispiel Besitzer eines "Gladiatoren-Rennstalls" sein und Pascal selbst ein Kämpfer in der Arena, der sich auf ersten Gladiator 2-Bildern schon voll in Action zeigte.

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Gladiator 2 kommt am 14. November 2024 in die deutschen Kinos. Das ist ein ähnlicher Termin wie bei Ridley Scotts letztjährigem Historien-Epos Napoleon. Der erste Gladiator-Film war vor 24 Jahren am 25. Mai 2000 in Deutschland gestartet.

Podcast mit neuer Gladiatoren-Serie: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.