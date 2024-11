Gladiator 2-Star hat größtes Geheimnis 24 Jahre lang für sich behalten – und jetzt wurde es vor Kinostart schon verraten

Wie fühlt es sich als Gladiator-Star wohl an, ein Filmgeheimnis 24 Jahre für sich zu behalten und es dann ausgerechnet vom Trailer der Fortsetzung ausgeplaudert zu sehen?

Der Kinostart von Gladiator II ist nur noch anderthalb Wochen entfernt. Die ersten Menschen durften die heiß erwartete Sandalen-Action-Fortsetzung schon sehen und versprechen euphorisch ein Kinowunder. Andere kreiden Regisseur Ridley Scott hingegen historische Inkorrektheit in seinem Sequel an.

Diejenige, die aber wohl am meisten von den Enthüllungen des letzten Trailers überrascht sein dürfte, ist die zurückkehrende Darstellerin Connie Nielsen, die nun verriet, ein Vierteljahrhundert essenzielles Wissen für sich behalten zu haben. Wissen, das jetzt schon vor dem Kinostart vom Trailer verraten wurde. (Achtung, es folgen Spoiler zu Gladiator 2.)



Wer ist Lucius' Vater? Connie Nielsen hat Gladiator-Geheimnis 24 Jahre gewahrt und dann das

Das Gladiator-Sequel folgt den Spuren des Jungen, der in Gladiator von Maximus (Russell Crowe) in der Arena gerettet wurde. Der mittlerweile erwachsene Lucius (Paul Mescal) wird in Teil 2 selbst zum Kämpfer im Kolosseum. Ein Geheimnis, das seine Figur seit 24 Jahren umgibt, ist die heiß diskutierte Frage nach seinem Vater: Ist Lucius der Sohn von Maximus oder Verus, also Lucillas' Ehemann?

Wer hier auf eine große Enthüllung beim Kinobesuch von Gladiator 2 hinfieberte, dürfte vom zweiten Gladiator-Trailer überrascht worden sein, der dieses langjährige Geheimnis einfach so ausplauderte:

Schaut hier den Gladiator 2-Trailer, der Lucillas Geheimnis aufdeckt (bei 1:15)

Gladiator 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Trailer gibt Lucilla preis: "Lucius, zeige die Stärke deines Vaters. Sein Name war Maximus! Und ich erkenne ihn in dir." Natürlich könnte das auch eine Irreführung sein. Doch wenn wir den Worten von Lucillas Darstellerin glauben, ist es die wahre Antwort auf eine 24 Jahre lang in Fankreisen diskutierte Frage.



In Gladiator versteckte Szene: Gladiator 2-Star erklärt, wie Lucilla und Maximus zusammenkamen

Nachdem die Maximus-Katze mit dem zweiten Trailer aus dem Sack war, bestätigte Schauspieler Connie Nielsen gegenüber Jake's Take Lucius' nicht länger ungeklärte Vaterschaft:

[In meinem Kopf war es schon immer] Russell [Crowe]. Wenn du zurückgehst und dir den Film [Gladiator] anschaust, gibt es diese Szene, wo ich ihm gegenüberstehe und Maximus meinen Sohn vorstelle. Und als wir das gedreht haben, hatte ich ein persönliches Geheimnis, wie Schauspielende es beim Dreh häufig haben. [...] Wenn man mich beobachtet, kann man sehen, wie ich erst meinen Sohn und dann Maximus ansehe. [...] Und mein persönliches Geheimnis war, dass er der Vater war.

Sogar eine Hintergrundgeschichte hatte Connie Nielsen sich damals schon für ihre Gladiator-Figur zurechtgelegt:

Du musst verstehen: Lucilla wurde mit 16 mit ihrem adoptierten Onkel verheiratet. Dem Co-Kaiser ihres Vaters. Da gab es also keine Liebe. Und deshalb stellte ich mir immer vor, dass Maximus damals ein Leutnant oder Hauptmann der Garde war. Ganz sicher nicht hochrangig genug, um der Ehemann der Kaisertochter zu sein. Als sie heiratete, hatte sie also wahrscheinlich nicht die beste Ehe. Und so haben wir dann [heimlich] Lucius gezeugt.

Ob Nielsen dieses Vaterschafts-Geheimnis damals auch mit Russell Crowe diskutierte, weiß sie nicht mehr. Auch, ob es dahingehend Gespräche mit Regisseur Ridley Scott gab, lässt sie offen. Doch auch wenn diese Enthüllung nun schon vom Trailer ausgeplaudert wurde, muss es für die Schauspielerin eine gewisse Befriedigung mit sich bringen, dass sich ihre Figuren-Hintergrundgeschichte 24 Jahre später ausgezahlt hat.

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Gladiator 2 wird seinen deutschen Kinostart am 14. November 2024 feiern. Außerdem arbeitet Ridley Scott bereits an einem Teil 3 für sein Historien-Epos.