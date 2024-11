"Kompletter Hollywood-Mist": Renommierte Historikerin haut Gladiator 2 für inkorrekte Szenen in die Pfanne

Gladiator 2 tritt als großes Historien-Epos im Action-Gewand auf, nimmt es aber mit der römischen Geschichte offenbar nicht so genau, wie eine renommierte Historikerin jetzt aufzeigt.

Gladiator II kommt in zwei Wochen ins Kino und die ersten euphorischen Reaktionen versprechen jetzt schon einen Action-Blockbuster der Extraklasse. Aber nicht alle schließen sich den Begeisterungsstürmen an: Eine angesehene Historikerin kritisiert, dass der Film an mehreren Stellen stark von der damaligen Realität abweicht.



Historien-Kritik zeigt schon vor Kinostart drei große Fehler an Gladiator 2 auf

Die Handlung von Gladiator 2 dreht sich um den mittlerweile erwachsen gewordenen Jungen aus Gladiator: Lucius (Paul Mescal). Als Kämpfer findet dieser unter Macrinus (Denzel Washington) seinen Weg zurück ins Kolosseum von Rom. Die bisher veröffentlichten epischen Trailer gaben bereits Einblicke in das Action-Fest, zu dem unter anderem ein Nashorn, Affen und Haie in der (gefluteten) Arena gehören. Doch ist das alles historisch korrekt?

Dr. Shadi Bartsch, die als Geschichts-Professorin an der University of Chicago Klassische Altertumswissenschaft unterrichtet und Abschlüsse von Princeton, Havard und UC Berkley in der Tasche hat, fand gegenüber dem Hollywood Reporter klare Worte dazu, was sie von der Darstellung des antiken Roms in Gladiator 2 hält: "Das ist kompletter Hollywood-Mist. Ich denke nicht, dass die Römer überhaupt wussten, was ein Hai war."

Tatsächlich wurden wohl Schiffskämpfe in der römischen Arena abgehalten, aber die Meeresraubtiere darin auszusetzen, ist anscheinend eine Erfindung von Ridley Scott und seinem Filmteam. Außerdem entsprechen offenbar auch andere Tiere nicht ganz der Realität: "[Der römische Dichter] Martial schrieb 80 n. Chr. ein Gedicht über ein Nashorn, das einen Stier in die Luft warf", erklärt Dr. Bartsch, doch nicht die im Film gezeigte Art mit zwei Hörnern, sondern das Nashorn mit nur einem Horn. Darüber hinaus gebe es keine Beweise dafür, dass die Gladiatoren die massigen Tiere ritten.

Die Krone der historischen Inkorrektheit setzt laut Bartsch jedoch eine scheinbar kleine Szene in Gladiator 2 auf, in der ein römischer Adeliger Tee in einem Café trinkt und dazu eine Zeitung liest – 1.200 Jahre bevor die Druckerpresse erfunden wurde. "Sie hatten Tages-News – Acta Diuma –aber diese wurden in Stein gehauen und an bestimmten Orten aufgestellt. Man musste also zu ihnen gehen und konnte sie nicht in der Hand halten. Außerdem gab es keine Cafés!"

Schon Ridley Scotts vorangegangener Historienfilm Napoleon wurde letztes Jahr für seine historische Unsauberkeit kritisiert. Den Filmemacher störte das allerdings weniger, weshalb wohl auch Bemängelungen geschichtlicher Fehler in Gladiator 2 von ihm abperlen werden. Und die Planung von Gladiator 3 ist sowieso schon angelaufen.

Wann startet Gladiator 2?

Gladiator II kommt am 14. November 2024 in die deutschen Kinos. Wenn ihr vorher nochmal den ersten Film sehen wollt, könnt ihr das aktuell im Stream bei Magenta TV oder RTL+ tun.