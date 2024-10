"Was für ein Film!": Erste Gladiator 2-Reaktionen versprechen ein Kinowunder

Wer wissen will, ob die Gladiator-Fortsetzung einen Kinobesuch lohnt, kann sich jetzt von ersten Reaktionen zu Teil 2 inspirieren lassen. Sie versprechen Großes.

Gladiator II startet in weniger als einem Monat, am 14. November 2024, in den deutschen Kinos. In den USA durften einige Menschen Ridley Scotts Fortsetzung jetzt schon sehen und vermitteln in ihren ersten Reaktionen einen guten Eindruck davon, was uns erwartet.



Erste überschwängliche Gladiator 2-Reaktionen sind da

Gladiator II dreht sich um Lucius (Paul Mescal), den mittlerweile erwachsen gewordenen Sohn Lucillas (Connie Nielsen). Er hat sich von seiner Vergangenheit losgesagt, findet im Kämpfer-Rennstall von Macrinus (Denzel Washington) aber trotzdem den Weg zurück ins Colosseum in Rom. Dort muss er neben Nashörnern auch dem Vertreter der beiden Kaiser (Joseph Quinn, Fred Hechinger), General Marcus Acacius (Pedro Pascal), gegenübertreten.

Alles, was wir zu Gladiator 2 wissen, versprach schon vorab ein Action-Fest. Nun sind aber über die Trailer-Reaktionen hinaus auch erste begeisterte Meinungen zum vollständigen Sandalen-Sequel in den sozialen Medien aufgeschlagen:

Ihr könnt aufatmen, Römer: Gladiator 2 ist die Art filmischer, großformatiger Exzellenz, die nur Ridley Scott einfangen konnte. Alles daran funktioniert. Der Film hat starke Top Gun: Maverick-Vibes, wenn es darum geht, die Vergangenheit zu beschwören und zugleich etwas Neues hinzuzufügen. Mutiges, muskulöses Filmemachen von einem legendären Talent.

Gladiator 2 serviert das reichste Fest epischer Action-Szenen und genüsslich-deftigen Verrats. Stylisch verzahnt mit dem Original ist Paul Mescal eine solide Haupftfigur [...] und Denzel Washington, Joseph Quinn und Fred Hechinger sind ein kollektives Kraftwerk.

Gladiator II ist Ridley Scott's bester Film seit Der Marsianer. Ein großes, blutiges, knallhartes Spektakel, das auf dem Erbe des Originals aufbaut. [...] Paul Mescal strahlt. Denzel Washington [...] sieht aus, als hätte er hier die Zeit seines Lebens.

Ridley Scott kehrt ins Colosseum zurück, um der Welt zu beweisen, dass er es immer noch drauf hat. Ich vibriere komplett nach Gladiator 2. Eine epische Shakespeare-ähnliche Geschichte über Hoffnung, Sinnlosigkeit und Macht innerhalb eines bröckelnden Systems. Denzel [Washington] sticht mit seiner Performance von Skrupellosigkeit heraus. Was für ein Film!

Willkommen zurück im Kino! [...] Ein dritter Oscar für Denzel Washington ist sehr wahrscheinlich. Sound, Visuelles, Kostüme - der Film hat es alles. Ein Blockbuster, den die Academy definitiv akzeptieren kann. Los geht's!

Einen Kritikpunkt gibt es aber doch zu Gladiator 2

Da erste Reaktionen häufig sehr euphorisch sind, lohnt es sich zugleich auf die kleineren Kritikpunkte zu schauen, die etwas an Ridley Scotts Gladiator-Rückkehr auszusetzen haben:

Gladiator II erreicht nicht ganz die Großartigkeit des Originals, aber es ist ein verdammt gelungenes Sequel mit hohem Einsatz, solider Geschichte und ausgezeichneten Performances. Ich habe es vollständig genossen und das werden wahrscheinlich die meisten anderen auch tun. Nur an Emotionalität fehlt es ein wenig. Alles ist sehr einfach und bleibt an der Oberfläche.

Gladiator II fehlt der Fokus und die emotionale Durchschlagkraft des Originalfilms und [Paul] Mescal ist als Hauptdarsteller nicht ganz so einnehmend wie [Russell] Crowe in Teil 1. Doch der Film quillt über vor erinnerungswürdiger Action. Und Denzel [Washington] stiehlt allen mit einem seiner bald sicher ikonischsten Auftritte die Show.

Die Vorfreude auf Gladiator 2 dürfte das nicht allzu sehr trüben. In knapp drei Wochen werden wir herausfinden, ob die ersten Reaktionen halten, was sie versprechen.