Gleich 3 (!) neue Filme angekündigt: Netflix setzt seine beste Horror-Reihe fort

Netflix will auch in Zukunft Millionen von Fans gruseln. Die größte und bestbewertete Horror-Reihe des Streamers soll deshalb gleich drei neue Fortsetzungen erhalten.

Wie viel kann in einer amerikanischen Kleinstadt schiefgehen? Eine ganze Menge, wenn es nach Netflix geht. So sieht es zumindest mit der Horror-Reihe der Fear Street-Filme aus, die bisher in drei Epochen die blutigen Morde im Örtchen Shadyside beleuchteten. Neben dem vierten Film Fear Street 4: Prom Queen werden jetzt noch drei weitere Schocker entwickelt.

Netflix' Horror-Universum hat über 50 Bücher und 100 Spin-offs

Bisher hat Netflix 3 Fear Street-Filme veröffentlicht:

Sie alle nehmen die erfolgreiche und beliebte Buchreihe des Autors R.L. Stine zum Vorbild, ohne sich jedoch an ein bestimmtes der über 50 Hauptwerke und 100 Spin-offs zu binden. Stine erklärte jetzt gegenüber dem Hollywood Reporter , dass sich drei weitere Filme in Planung befänden: "Die Drehbuchautoren arbeiten dran. Ich drücke die Daumen."

Schaut euch hier den Trailer zur Fear Street-Trilogie an:

Fear Street - Trilogie Trailer (Deutsch) HD

Inwiefern diese Teile an die vier vorangegangenen Filme anschließen werden, ist nicht bekannt. Ebenso wenig hat Stine einen Starttermin, einen konkreten Titel oder eine Vorlage verraten.

Seit der Veröffentlichung der drei bisherigen Filme ab 2021 gilt Fear Street als Netflix' beste eigene Horror-Reihe, wie unter anderem eine Rotten Tomatoes -Liste widerspiegelt. Vor der Kamera sind unter anderem Fred Hechinger (The White Lotus), Emily Rudd (One Piece) und Gillian Jacobs (Community) zu sehen.

Wann kommt Fear Street 4 zu Netflix?

Fear Street 4 soll im Laufe des Jahres 2025 beim Streamingdienst erscheinen. Ein erstes Video gibt es bereits. Anders als seine drei Vorgänger teilt der Film sich mit einem der Bücher aus R.L. Stines Werk einen Namen.

Vorlage des kommenden Filmes ist ein 1992 erschienener Roman, der im englischen Original The Prom Queen heißt. Die deutsche Übersetzung hört auf den Namen Mörderischer Tanz: Hinter dem Vorhang lauert der Tod.