Gleich 8 Sci-Fi-Highlights bei Amazon Prime: Alle 71 neuen Filme und Serien der Woche

Seit dieser Woche gibt es um die 71 neue Filme und Serien bei Amazon Prime zum Streamen, darunter gleich 8 Sci-Fi-Highlights für jeden Geschmack. Hier gibt's die Übersicht.

Science-Fiction-Fans kommen diese Woche bei Amazon Prime Video voll auf ihre Kosten. Unter den 71 neuen Filmen und Serien, die sich seit der letzten Amazon-Übersicht angestaut haben, gibt es gleich 8 Sci-Fi-Highlights. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende schauen wollt, findet ihr bestimmt etwas in der Liste mit den Streaming-Neuzugängen der Woche.

Neu auf Amazon: 4 Transformers-Filme mit Megan Fox und Mark Wahlberg

Brachiale Robo-Schlachten bieten die ersten vier Transformers-Filme von Michael Bay. Darin geraten Megan Fox, Shia LaBeouf und Mark Wahlberg zwischen den Kampf von Autobots und Decepticons. (Transformers 4 anschauen *)

Neu auf Amazon: Sci-Fi-Unterhaltung mit Battleship, und Moon und Project Almanac

Wer noch mehr Blockbuster-Unterhaltung sucht, kann sich den Schiffeversenken-Film Battleship mit Liam Neeson bei Amazon * anschauen. Etwas düsterer und einsamer geht es dagegen in Moon von Duncan Jones (Warcraft) zu, während Project Almanac mit seiner Found Footage-Ästhetik unterhält.

Neu auf Amazon: Zeitschleifen-Romantik in Sechzehn Stunden Ewigkeit

Romantische Sci-Fi-Unterhaltung bietet hingegen Sechzehn Stunden Ewigkeit (bei Amazon *). Die Verfilmung der Kurzgeschichte The Map of Tiny Perfect Things von Lev Grossman handelt von Margaret und Mark, die beide in einer Zeitschleife den gleichen Tag wieder und wieder erleben.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Hier findet ihr die neuen Filme der Woche, die wichtigsten sind fett markiert. Weiter unten gibt es die Serien-Neuzugänge.

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

