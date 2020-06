Godzilla vs. Kong verschoben: Neuer Start für MonsterVerse-Finale steht fest

Neben vielen anderen Warner-Filmen hat es nun auch Godzilla vs. Kong getroffen. Der von Adam Wingard inszenierte Mega-Blockbuster wird erst 2021 im Kino eintreffen.

Dieses Wochenende erreichte uns eine Welle an verschobenen Kinostarts. Matrix 4 mit Keanu Reeves rückt fast um ein ganzes Jahr nach hinten. Um ein paar Monate verspätet sich derweil Gal Gadots Wonder Woman-Rückkehr und der Science-Fiction-Thriller Tenet von Christopher Nolan wird ebenfalls nicht pünktlich eintreffen.

In einem Bericht des Hollywood Reporter versteckt sich ein weiterer großer Film, auf den wir uns sehr gefreut haben: Godzilla vs. Kong. Eigentlich sollte die Kulmination des MonsterVerse im November die große Leinwand erobern. Es ist nicht das erste Mal, dass der heiß erwartete Monsterfilm von Adam Wingard verschoben wird.

Godzilla und King Kong kämpfen erst 2021 gegeneinander

Der 21. Mai 2021 ist der neue Kinostart von Godzilla vs. Kong in den USA. Es ist davon auszugehen, dass der Verleih hierzulande die Daten zeitnah anpassen wird. Die Verschiebung kündigte sich in den vergangenen Tagen bereits an. Zuvor war der Film für Termine im März, Mai und November 2020 datiert.

Schaut euch das Video an: Godzilla vs. Kong - Wer wird gewinnen?

Godzilla vs Kong - Wer wird gewinnen?

In Godzilla vs. Kong laufen die im Hintergrund von Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) und Godzilla 2: King of the Monsters (2019) vorbereiteten Ereignisse zusammen. Warner Bros. hat damit sein eigenes Cinematic Universe nach dem Vorbild von Marvels Superhelden auf die Beine gestellt.

Das Treffen von Godzilla und King Kong würde gewissermaßen den Abschluss von Phase 1 bilden, wobei fraglich ist, wie es nach dem Monster-Clash überhaupt weitergeht. Bisher hat Warner Bros. keine weiteren MonsterVerse-Filme bekanntgegeben. Der kommerzielle Erfolg von Godzilla vs. Kong wird wohl über die Zukunft des Franchise entscheiden.

