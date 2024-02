"Gott sei Dank gibt es Marvel-Filme": Ausgerechnet Oppenheimer-Macher Christopher Nolan ist dem MCU dankbar und er hat richtig gute Gründe

Christopher Nolan hat mit Oppenheimer im letzten Jahr seinen neusten Film-Erfolg gefeiert. Doch hättet ihr gewusst, dass der Meister-Regisseur Marvel dankbar ist?

Oppenheimer ist dieses Jahr als Spitzenreiter für 13 Oscars nominiert und Regisseur Christopher Nolan hat zwar die Dark Knight-Trilogie hervorgebracht, ist aber ansonsten eher dafür bekannt, als Filmemacher originellen Stoffen wie Inception und Interstellar den Vorzug zu geben. Umso erstaunlicher ist es da, dass der Regie-Meister nun positive Worte für die Blockbuster-Konkurrenz des MCU fand.



Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan weiß, was Marvel-Filme für das Kino geleistet haben

In einem Interview mit der New York Times sprachen Christopher Nolan und sein als bester Nebendarsteller oscarnominierter Star Robert Downey Jr. über ihre Zusammenarbeit an Oppenheimer. Dabei ging es auch um andere Themen, wie zum Beispiel die Marvel-Erfolgsgeschichte im Kino:

Universal Oppenheimer: Christopher Nolan mit Robert Downey Jr.

Ich denke, dass Jon Favreau Robert [Downey Jr.] damals als Tony Stark besetzte, war eine der bedeutsamsten und folgenreichsten Entscheidungen in Hollywoods Geschichte. Das hat unsere [Film-]Industrie nachhaltig verändert. Jetzt, wo wir gerade die Corona-Pandemie hinter uns lassen, sagen wir: 'Gott sei Dank, gibt es Marvel-Filme'. Das war eine Sache, bei der rückblickend jeder glaubt, es sei offensichtlich gewesen. Aber [Favreau] ging ein enormes Risiko ein, [Downey Jr.] in der Rolle zu besetzen.

Vor seiner Besetzung im allerersten MCU-Film Iron Man (2008) galt Robert Downey Jr. als Enfant terrible in Hollywood, das viele Filmemacher:innen lieber nicht casteten.

Christopher Nolans Marvel-Lob bezieht sich also zum einen darauf, welchen Einfluss sein Oppenheimer-Star diesen Widrigkeiten zum Trotz 15 Jahre später ausübt. Zum anderen erkennt er aber auch an, dass die großen Marvel-Blockbuster den Kinos durch die Corona-Krise geholfen haben. Sie sorgten durch ihre breitgefächerte Attraktivität für ein großes Publikum dafür, Menschen zurück vor die Leinwände zu locken.

Vor kurzem erst hatte Christopher Nolan seine Schwäche für einen Fast & Furious-Film enthüllt. Der Regisseur kann uns offenbar nicht nur mit seinen Filmen noch überraschen.

