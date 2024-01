Oscar-Filme 2024 streamen: So schaust du die 53 besten Filme des Jahres bei Netflix, Disney+ und Co.

Die 96. Oscar-Verleihung rückt näher und wir verraten dir in unserer praktischen Übersicht, welche nominierten Filme du in Deutschland wo schauen kannst. Viele findest du nämlich bei Netflix, Disney+ oder sogar kostenlos im Stream.

Die Oscar-Nominierungen 2024 wurden verkündet und für Film-Fans weltweit heißt das: Jetzt bleibt bis zur Verleihung am 10. März 2024 Zeit, um die 53 besten Filme des Jahres 2023 nachzuholen. Wie schon bei den Oscar-Filmen 2023 geben wir dir den Überblick, welche Filme aus den 69. Academy Awards du wo schauen kannst:

10 Oscar-Filme streamen bei Netflix

5 Oscar-Filme gibt's bei Disney+

2 Oscar-Filme hat Paramount+

1 Oscar-Film ist bei AppleTV+

6 Oscar-Filme könnt ihr im Stream leihen oder kaufen

10 Oscar-Filme sind für Streamende gratis verfügbar

verfügbar 13 Oscar-Filme laufen aktuell nur im Kino

6 Oscar-Filme gibt es derzeit noch nicht in Deutschland

Oscar-Nominierte 2024 bei Netflix schauen: Diese 10 Filme gibt's im Streaming-Abo

5 Oscar-Filme 2024 könnt ihr bei Disney+ streamen

2 Oscar-Kandidaten 2024 findet ihr bei Paramount+

1 Oscar-Film 2024 ist bei AppleTV+

Killers of the Flower Moon – 10 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller, Beste Kamera, Beste Kostüme, Bester Schnitt, Bestes Szenenbild, Beste Filmmusik, Bester Filmsong)

6 Oscar-Filme, die zum Leihen/Kaufen im Stream verfügbar sind

Einige der nominierten Filme der Oscars 2024 sind aktuell an der magischen Grenze, wo du sie vielerorts noch im Kino schauen kannst, sie aber auch für etwas Geld bereits im Stream zu erwerben sind. Dabei handelt es sich um folgende Kandidaten:

10 Oscar-Kandidaten könnt ihr kostenlos streamen

Oscar-Filme 2024, die in Deutschland aktuell nur im Kino laufen

Oscar-Filme 2024, die erst noch im Kino starten

Oscar-Filme 2024, die noch nicht in Deutschland verfügbar sind

