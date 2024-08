Grandiose Thriller-Serie bei Disney+: 4 Staffeln lang werden wir auf die Folter gespannt, ob die Hauptfigur gut oder böse ist

Die Serie Revenge balanciert 4 Staffeln lang zwischen eiskaltem Rache-Thriller und bittersüßem Drama, während wir die Hauptfigur Amanda Clarke auf ihrem kompromisslosen Rachefeldzug erleben

Mit großer Lust an dramatischen Verwicklungen und bösen Twists entfaltet Revenge auf Disney+ vor der malerischen Kulisse der Hamptons eine rücksichtslose Intrige. Dabei spielt die Serie geschickt mit der Frage, wen oder was die Protagonistin tatsächlich zu opfern bereit ist, um ihren Racheplan final in die Tat umzusetzen.



Genialer Rache-Thriller bei Disney+: Darum geht's in Revenge

Inspiriert von Alexandre Dumas' Roman Der Graf von Monte Christo erzählt die Serie im Kern die Geschichte eines Rachekomplotts: Die junge Amanda Clarke kehrt in der Rolle der vermögenden Emily Thorne in ihre Heimatstadt zurück.

Hier schließt sie – nicht zufällig – Bekanntschaft mit den schwerreichen Graysons. Selbige macht Amanda nicht nur für den Tod ihres Vaters, sondern auch für den tragischen Verlauf ihrer Kindheit verantwortlich. Kurzum: Amanda setzt alles daran, sich in das verworrene Familienleben der Graysons einzuschleusen und sie von innen heraus zu zerstören.



Dabei muss Amanda feststellen, dass das Geschäft der Rache kein leichtes ist. Je tiefer sie sich in den Familienmorast der verhassten Graysons eingräbt, desto mehr schmutzige Geheimnisse tauchen auf. Gleichzeitig wird Amanda ihren Gegenspieler:innen fortwährend ähnlicher – oder gibt es noch einen Ausweg?

Rache wird am besten heiß-kalt serviert: Die moralischen Irrwege der Amanda Clarke

Die Serie scheut sich nicht, ihre Protagonistin als eiskaltes Biest zu inszenieren. Mit fast notorischer Schadenfreude macht es sich Amanda hinter ihrer Maske der vermeintlich arglosen Emily Thorne zur Lebensaufgabe, das ohnehin zerbrechliche Kartenhaus der skrupellosen Graysons ins Wanken zu bringen.



Dabei trifft sie nicht selten Entscheidungen, die neu gewonnene Mitstreiter:innen in ihrem Rachefeldzug tief verletzen oder in Gefahr bringen. Wiederholt sieht sich Amanda – und mit ihr auch das Publikum – mit der Frage konfrontiert, ob ihre Rache tatsächlich noch ihren Zweck erfüllt. Und allen voran, ob die Hauptfigur auf ihrem Weg nicht zu eben jenen werden wird, die sie so hasserfüllt zu bekämpfen versucht, sollte sie ihn bis zum bitteren Ende durchhalten.



Dabei ist es unter anderem der nuancierten Performance der Hauptdarstellerin Emily VanCamp (Everwood, Atlanta Medical, The Falcon and The Winter Soldier) zu verdanken, dass Amanda/Emily nicht zur Schablone gerät. Sie darf eine vielschichtige, komplizierte Figur sein, die sich genauso danach sehnt, sich ein eigenes Leben aufzubauen, wie sie das eines anderen in Schutt und Asche zerlegen will.



Wo gibt's Revenge zu streamen?

Revenge feierte seine Premiere am 21. September 2011 auf dem US-Sender ABC und ist in Deutschland bei Disney+ im Streaming-Abo verfügbar. Insgesamt erwarten euch 89 Episoden mit einer Lauflänge von rund 45 Minuten.

