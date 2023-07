Grandioser Sci-Fi-Reißer mit Jet Li darf nach 25 Jahren endlich ungekürzt in Deutschland erscheinen – Matrix-Genie kreierte die Action

Jet Li war einer der aufregendsten Action-Stars der 90er und 2000er. Einer seiner Kultfilme wurde nun vom Index gestrichen und darf endlich ungekürzt in Deutschland veröffentlicht werden.

Lange bevor in Hollywood der Superhelden-Boom so richtig losbrach, wurden in Hongkong mindestens zwei brutal unterhaltsame Meisterstücke des Genres gedreht: Heroic Trio und Black Mask: Mission Possible. Ersterer ist bisher leider nur auf DVD erschienen, während Black Mask in Deutschland seit 1998 auf der Liste der jugendgefährdenden Medien stand. Das wurde diese Woche geändert.

Black Mask mit Jet Li ist runter vom Index – neue Heimkino-Edition in Planung

Black Mask steht nicht mehr auf dem Index, meldete vor wenigen Tagen Schnittberichte . Der Science-Fiction-Film über einen Supersoldaten, der sich eine Maske überzieht und als Vigilant für Recht und gebrochene Knochen sorgt, darf von nun an ungekürzt in Deutschland veröffentlicht und beworben werden.

Shamrock Media hat bei Facebook bereits die Arbeit an einer Heimkino-Veröffentlichung angekündigt. Ein Datum gibt es aber noch nicht.

Der Film reiht sich ein in eine Reihe von Kult-Produktionen aus Hongkong, die in den letzten Jahren erstmals ungeschnitten in Deutschland veröffentlicht wurden, darunter Ebola Syndrome, The Untold Story, City on Fire und Blast Heroes.

Warum die Sci-Fi-Action Kult ist

Black Mask zeigt Martial Arts-Legende Jet Li auf dem Höhepunkt seiner Kunst. Er spielt einen unscheinbaren Bibliothekar, der Gewalt verachtet. In einem früheren Leben war er jedoch Teil eines Top-Secret-Projekts zur Schöpfung von Supersoldaten, die keinen Schmerz spüren. Nachdem eines der Mitglieder außer Kontrolle geraten war, wurde es aufgelöst und bis auf wenige Überlebende ausgelöscht. Als Hongkong von einer Verbrechensserie heimgesucht wird, vermutet Lis Held seine ehemaligen Kollegen hinter den Taten. Er zieht sich eine Maske über und wird zum Superhelden Black Mask.

Das Aussehen des Helden ist eine Hommage an Bruce Lee in The Green Hornet. Jet Li zollte der Kinolegende bereits 1994 in der Neuverfilmung Fist of Legend Tribut. In Black Mask arbeitete er danach erneut mit dem legendären Action-Choreografen Yuen Woo-ping (Matrix, Kill Bill) zusammen.

Als reiner Action-Film dürfte Fist of Legend wesentlich befriedigender sein, weil Regisseur Daniel Lee bei Black Mask auf einen etwas knalligen, an damalige Hollywood-Filme orientierten Schnitt setzt. Betrachtet man Black Mask dagegen als überdrehten Superheldenfilm mit fürs Genre ungewohnt brutalen Einlagen, bereitet er trotzdem großen Spaß. Ausgestattet mit einem erstklassigen HK-Ensemble (unter anderem Anthony Wong Chau-sang und Lau Ching-wan), bleibt Black Mask ein kurzweiliger Repräsentant des Hongkonger Pop-Kinos in seinen letzten Atemzügen, bevor es in eine bis heute andauernde Krise schlitterte.