Gratis statt Netflix oder Amazon: Macher des besten Films 2021 legt fesselnden Thriller nach

Nach dem meisterhaften Fabian ist Dominik Graf schon mit einem neuen Thriller zurück. Seinen packenden Polizeiruf könnt ihr ohne Netflix- oder Amazon Prime-Abo in der Mediathek streamen.

Mit Fabian oder der Gang vor die Hunde hat der fantastische deutsche Regisseur Dominik Graf für mich den bisher besten Kinofilm 2021 abgeliefert. Selten durfte man 3 Stunden langen Geschichtsunterricht als so furios verpacktes Feuerwerk aus Emotionen und Style erleben.

Nur einen Monat später meldet sich Graf schon wieder zurück – diesmal im Fernsehen. Für die ARD hat er wieder einmal eine neue Folge der Polizeiruf 110-Reihe inszeniert, die es in sich hat. Selbst wenn ihr sonst gar keinen Bock auf Tatort oder ähnliche Krimi-Formate habt, solltet ihr Polizeiruf 110: Bis Mitternacht nicht verpassen. Bis März 2022 könnt ihr den Film noch gratis in der ARD-Mediathek streamen.

Nicht bei Amazon oder Netflix: Staubiges Krimi-Fernsehen als furios packender Thriller

Dominik Grafs neuste Polizeiruf 110-Folge setzt da an, wo andere Geschichten der Reihe meist aufhören. In Bis Mitternacht geht es nicht um die Ermittlung in einem Mordfall, sondern um das Verhör der festgenommenen Person, die ganz sicher der Täter ist. Es fehlt nur ein Geständnis, für das Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) zwei Stunden Zeit bleiben – um Mitternacht muss der Tatverdächtige Jonas (Thomas Schubert) sonst aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden.

Schaut hier noch den Trailer zu Dominik Grafs Polizeiruf 110-Folge:

Die Handlung des Films im Echtzeit-Prinzip inszeniert der Thriller-erprobte Dominik Graf als dichtes Kammerspiel, bei dem der ständige Blick auf die Uhr und die knapp davon tickenden Sekunden von Anfang an viel Spannung erzeugen. Nach den epischen 3 Stunden von Fabian reicht hier die Hälfte dieser Laufzeit, um einen durchgehend zu packen.

Die wenigen Räume in Polizeiruf 110: Bis Mitternacht öffnet der Regisseur dabei immer wieder mit beklemmenden Rückblicken, die den psychopathischen Täter bei seinen brutalen Taten als Vergewaltiger und Mörder zeigen. Im Kern ist der wie immer von Graf mit dynamischen Einstellungen und Schnitten inszenierte Film aber vor allem ein psychologisches Kriegsgefecht.

Neben den unentwegten Versuchen, das Innenleben des hochintelligenten Täters offenzulegen und tief auf ihn einzuwirken, erzählt Dominik Graf auch vom Kampf, sich in einer männerdominierten Domäne zu behaupten.

Wenn in der zweiten Hälfte der eigentlich pensionierte Ermittler Josef Murnauer (Michael Roll) als Verhör-Meister übernimmt, wird Grafs Polizeiruf-Folge auch zum persönlichen Kampf von Verena Altenbergers Kommissarin gegen die altbackenen Strukturen des Polizeiapparats. Als sehr konzentrierter Thriller, der die wiederum altbackenen Strukturen der Krimi-Formate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufwirbelt, ist Polizeiruf 110: Bis Mitternacht eine große Empfehlung.

