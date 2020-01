Grey's Anatomy-Verlust: Justin Chambers steigt nach 15 Jahren aus

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Er trug von Anfang an den Kittel: Justin Chambers, Darsteller des Alex Karev, verlässt nach 16 Staffeln die Erfolgsserie Grey's Anatomy.

15 Jahre nach Beginn seiner Krankenhauskarriere wird Alex Karev seinen Kittel an den Nagel hängen. Darsteller Justin Chambers wird die Erfolgsserie Grey's Anatomy verlassen und das nicht erst in der fernen Zukunft. Seine letzte Folge wurde bereits ausgestrahlt.

15 Jahre und 16 Staffeln Grey's Anatomy

Justin Chambers ist einer von vier verbliebenen Original-Darstellern aus dem Cast von Grey's Anatomy, die seit der Pilotfolge im März 2005 bei ABC bei der Serie geblieben sind. Wie am Freitagabend bekannt wurde, wird Chambers die Serie verlassen. Das geht auf eine Meldung des Hollywood Reporters zurück, der sich auf nicht näher genannte Quellen beruft.

Mit Verweis auf sein Alter (50) erklärte Chambers gegenüber dem Hollywood Reporter:

Es gibt keine perfekte Zeit, um sich von einer Serie und einer Figur zu verabschieden, die so viel von meinem Leben in den letzten 15 Jahren definiert hat. Seit einiger Zeit allerdings hoffe ich, meine Schauspielrollen und Karriere-Entscheidungen vielfältiger zu gestalten.

Die letzte Folge von Grey's Anatomy mit Alex Karev

Die letzte Folge mit Justin Chambers in der Rolle von Alex Karev wurde in den USA bereits vor Bekanntwerden seines Ausstiegs ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um die von Meg Marinis geschriebene 8. Folge der 16. Staffel mit dem Titel My Shot. Darin setzt sich Alex Karev für seine in der Kritik stehende Kollegin Meredith Grey (Ellen Pompeo) ein.



Justin Chambers ist einer der wichtigsten Stars im Cast von Grey's Anatomy und sein Ausstieg ist vergleichbar mit jenen von Katherine Heigl, Sandra Oh oder Patrick Dempsey.

Schaut ihr noch regelmäßig Grey's Anatomy und wenn ja: Werdet ihr Chambers vermissen?