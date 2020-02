Grey's Anatomy nimmt mit emotionalem Video Abschied von Alex

Grey's Anatomy nimmt in Staffel 16 Abschied von Alex Karev, der seit Staffel 1 dabei war. Ein emotionales Video zu Justin Chambers verrät jetzt, wann die Tränen fließen werden.

Achtung, Spoiler zu Staffel 16: Wir wissen es seit anderthalb Monaten: Die langlebige Ärzteserie trennt sich in Staffel 16 einmal mehr von einer Figur, die von Anfang an dabei war. Und Grey's Anatomy wäre nicht Grey's Anatomy, wenn dabei nicht reichlich Salzwasser die Augen der Fans verlassen würde.



Im Januar ging die Meldung um die Welt: Grey's Anatomy hatte sich still und heimlich von einem langjährigen Arzt getrennt. Der rückwirkend bekanntgewordene freiwillige Ausstieg nach 15 Jahren von Justin Chambers, der Alex Karev seit Staffel 1 gespielt hatte, riss urplötzlich ein emotionales Loch in Grey's Anatomy.

Justin Chambers verlässt Grey's Anatomy mitten in Staffel 16

Die Meldung vom Ausstieg von Justin Chambers, der so lange Dr. Alex Karev verkörpert hatte, traf viele Fans unerwartet und schwer. Schließlich war er neben Meredith Grey (Ellen Pompeo), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Richard Webber (James Pickens Jr.) eines der letzten verbleibenden ursprünglichen Cast-Mitglieder.

© ABC Grey's Anatomy: Justin Chambers als Alex Karev

Der Wunsch, sich nach anderthalb Dekaden bei einer einzigen Show neu zu orientieren, ist für einen Schauspieler verständlich. Ungewöhnlich ist eher, dass Grey's Anatomy Alex Karev nachträglich herausschreiben muss. Denn Justin Chambers letzte Folge war bereits die 8. Episode der 16. Staffel und war in den USA schon im November des letzten Jahres ausgestrahlt worden.

Alex plötzliches Wegbleiben muss nun ohne einen weiteren Auftritt erklärt werden. Ob Grey's Anatomy überhaupt eine Chance hat, hier einen zufriedenstellenden Abschluss zu finden, bleibt abzuwarten. Doch wie das nun veröffentlichte Ankündigungsvideo zur Aufklärung von Alex mysteriösem Verhalten zeigt, wird es dabei definitiv viele große Gefühle geben.

Grey's Anatomy: Alex' emotionales Abschiedsvideo

Für Grey's Anatomy veröffentlicht der Sender ABC meist eine Woche vor der Ausstrahlung der neuen Folge eine Vorschau. Der kurze Trailer zur Episode der nächsten Woche dreht sich ganz um Justin Chambers' Alex Karev.

© ABC Grey's Anatomy: Meredith & Alex

Das heißt, am 5. März 2020 werden die Grey's Anatomy-Zuschauer aufgeklärt: In der 16. Episode der 16. Staffel mit dem Titel Leave A Light On erfahren wir, welche Erklärung für Alex' Verschwinden sich die Serienschöpfer rund um Showrunnerin Krista Vernoff ausgedacht haben.

Natürlich kann Grey's Anatomy nicht anders, als hier ordentlich auf die Tränendrüse zu drücken: In einer kurzen Rückschau (ohne neues Material) sehen wir Alex in Staffel 1 zusammen mit den anderen fünf jungen Ärzten, mit denen er angefangen hat, bis hin zu seinem Karrierehoch, dem Aufstieg zum Krankenhausleiter.



Grey's Anatomy - S16x16 Promo Leave A Light On (English) (HD)

Der erklingende Text des Songs Say Something (I'm Giving up on you) der Band Avenue Boyz wirkt im Video wie eine düstere Vorahnung. Denn in den letzten Episoden war Alex' Abwesenheit mit einem Besuch bei seiner Familie erklärt worden. Aber irgendwann konnten weder Ehefrau Jo (Camilla Luddington) noch "Person" Meredith ihn mehr telefonisch erreichen. Wird Alex Karev vielleicht bald zu den Toten von Grey's Anatomy gehören?



In einer Woche werden wird es wissen. Hoffen wir, das Grey's Anatomy uns nicht ein weiteres Mal emotional zerstören wird.

Glaubt ihr, dass Grey's Anatomy Alex Karev töten wird?