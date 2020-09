Grey's Anatomy als Mega-Event: Staffel 17 startet später, aber mit einem Knall

Grey's Anatomys 17. Staffel startet im November in den USA. Über die Verspätung tröstet der Trailer mit der Ankündigung eines gewaltigen Events zum Season-Auftakt hinweg.

Die 17. Staffel von Grey's Anatomy hat ein Startdatum. Durch die Verzögerung in Corona-Zeiten wird die Serie in den USA zwei Monate später als sonst anlaufen. Dafür aber soll der Staffel-Auftakt ein Großereignis werden.

Wann startet die 17. Staffel Grey's Anatomy?

Grey's Anatomy startet am 12. November 2020 auf ABC in die 17. Staffel. TVLine gab nun den Herbst-Plan des US-Senders bekannt. Die Serien-Saison wird somit mit neuen Staffeln und Episoden aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im September, sondern erst zwei Monate später eingeläutet.

Schaut den Teaser Trailer zu Grey's Anatomys 17. Staffel

Grey's Anatomy - S17 Teaser Trailer (English) HD

Bei ProSieben und JoynPLUS * wird derzeit die 16. Staffel von Grey's Anatomy gezeigt. Wann startet Staffel 17 in Deutschland? Das steht noch nicht fest, doch wenn ProSieben wie gewohnt auch 2021 an einem Frühjahrsstart festhält, könnte die Lücke zwischen US- und Deutschland-Start kleiner denn je ausfallen.

Grey's Anatomy macht Staffel 17-Start zum gewaltigen Ereignis

Wenn sich so mancher Grey's Anatomy-Fan in den USA wegen der längeren Wartezeit auf Staffel 17 grämte, so präsentiert die Serie zum 12. November zumindest ein Trostpflaster in Form eine großen Events: ein ganzer Abend neuer Folgen im Grey's Anatomy Universum.

Zuerst wird es vom Spin-off eine Episode als weiteres Crossover mit Seattle Firefighters geben. Dann startet die eigentliche Ärzteserie selbst - und zwar seit langem mal wieder mit einer Grey's Anatomy-Doppelfolge, die von Camilla Luddington auf Twitter als versprochene "2-Stunden-Premiere" an die Epik und großen Gefühle früherer Doppelfolgen anknüpft.



Ob der durch den verfrühten Drehabbruch von Staffel 16 gestoppte Figuren-Tod nun nachgereicht wird, werden wir dann sehen.

Was verrät der kurze Grey's Anatomy Trailer über Staffel 17?

Obwohl der Teaser Trailer zu Grey's Anatomys 17. Staffel gerade einmal 15 Sekunden lang ist, greift er Schlag auf Schlag die wichtigsten offenen Fragen auf, mit denen das verfrühte Staffel 16-Finale uns zurückgelassen hat (Achtung, Spoiler):

© ABC Grey's Anatomy: Staffel 17 Poster zum Start

Wie geht es für Meredith weiter? (Ellen Pompeo gibt uns ein lächelndes Schulterzucken)

weiter? (Ellen Pompeo gibt uns ein lächelndes Schulterzucken) Ist die Beziehung von Richard und Catherine (James Pickens Jr. & Debbie Allen) endgültig vorbei?

(James Pickens Jr. & Debbie Allen) endgültig vorbei? Können Amelia und Link (Caterina Scorsone und Chris Carmack) an ihrem frischen Familienglück festhalten?

(Caterina Scorsone und Chris Carmack) an ihrem frischen Familienglück festhalten? Wie entwickelt sich die Krankheit von Andrew DeLucas (Giacomo Gianniotti) weiter?

(Giacomo Gianniotti) weiter? Wann endet endlich das Liebesdreieck von Teddy, Tom und Owen (Kim Raver, Greg Germann und Kevin McKidd), wenn Teddy nach dem Seitensprung an ihrem Hochzeitstag beteuert, dass sie trotzdem Owen liebt?

Viele aufgeschobene Handlungsstränge sollen zu Beginn von Staffel 17 nun eine Auflösung finden. Wir warten gespannt, welche das sein werden, zumal auch die Corona-Pandemie selbst in der neuen Season eine Rolle auf Handlungsebene spielen soll.

