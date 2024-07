Grey's Anatomy Staffel 20 startet in Deutschland: Wir erklären die große Veränderung bei den neuen Folgen

Die 20. Staffel von Grey's Anatomy startet zusammen mit der finalen 7. Staffel Seattle Firefighters bei Disney+, allerdings solltet ihr euch vorab auf eine Änderung einstellen.

Am heutigen 1. Juli 2024 kehrt Grey's Anatomy mit Staffel 20 nach Deutschland zurück. Disney+ * und Joyn * zeigen ab sofort wöchentlich eine neue Folge. Bei ProSieben startet die neue Staffel im TV dann eine Woche später, also am 8. Juli. Bei allen Änderungen, die mit den neuen Episoden auf euch zukommen, müsst ihr euch aber vor allem auf eine einstellen: Die Krankenhausserie ist in dieser Season deutlich kürzer als sonst.

Grey's Anatomy startet mit verkürzter 20. Staffel bei Disney+

Das Grey-Sloan-Krankenhaus in Seattle hat uns wieder: Staffel 20, Folge 1 (mit dem Titel: Wir haben gerade erst angefangen) ist ab sofort im Stream bei Disney+ und Joyn verfügbar. Neben den alten Hasen um Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.), die das Hospital am Laufen halten, müssen vor allem die fünf jungen Ärzt:innen sich den Konsequenzen ihres Handelns stellen und wir erfahren nach langer Wartezeit, ob Teddy Altman (Kim Raver) das Staffel 19-Finale überlebt hat.

ABC Grey's Anatomys junge Ärzte und Ärztinnen sind zurück in Staffel 20

Wer glaubte, nach dem Abschied von Ellem Pompeo nun auf die Hauptfigur Meredith Grey verzichten zu müssen, wird überrascht. Ob es nun ein cleverer Schachzug oder eine enttäuschende Verzweiflungstat von Grey's Anatomy ist: Die Serien-Titelgeberin bleibt uns auch in Staffel 20 als häufiger Gaststar und Erzählstimme erhalten. Nur eine gravierende Änderung gibt es. Staffel 20 hat nur 10 Folgen.

Die Änderung erklärt: Warum hat Grey's Anatomy in Staffel 20 nur 10 Folgen?

Meistens hatte Grey's Anatomy eine Staffellänge von zirka 20 bis 24 Folgen. Rekordhalter ist Staffel 2 mit 27 Episoden. Die kürzeste Staffel war bisher die erste mit 9 Folgen. Die diesjährige Rückkehr wird mit ihren 10 Episoden damit zur zweitkürzesten Season in der Geschichte der Serie.

Doch warum wurde Grey's Anatomy diesmal derart reduziert? Grund dafür ist der Hollywood-Streik der Schauspiel- und Drehbuch-Gewerkschaften im letzten Sommer. Im Zuge der Arbeitsniederlegung konnte die Serie nicht auf gewohnte Weise (mit einem US-Start im Herbst) geschrieben und gedreht werden. Durch den verspäteten Produktionsstart nach Streik-Ende kehrten Meredith und Co. in den USA erst ein halbes Jahr später als gewohnt, im März 2024, zurück.

ABC Grey's Anatomy

Damit die bestellte 21. Staffel Grey's Anatomy in den alten Ausstrahlungsrhythmus zurückfinden kann, drehte die Hit-Serie eine verkürzte 20. Staffel für das erste Halbjahr 2024. Die nächste Season wird voraussichtlich wieder um die 20 Folgen haben. Hierzulande wurde immerhin der Abstand der deutschen Ausstrahlung verkleinert, die diesmal nur drei statt sechs Monate nach dem US-Start folgt.

Grey's Anatomys heute ebenfalls bei Disney+ und Joyn startende Spin-off-Serie Seattle Firefighters hat auch nur 10 Episoden – wobei hier die 7. Staffel allerdings die letzte ist. Danach heißt es Abschiednehmen von dem Feuerwehr-Ableger.

