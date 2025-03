Grey's Anatomy Staffel 21 hat endlich einen deutschen Start: Alle Infos zur Veröffentlichung bei Disney+ und ProSieben

Gute Neuigkeiten für Grey's Anatomy-Fans! Disney+ hat soeben das Startdatum für die 21. Staffel der Krankenhausserie enthüllt. Bereits in wenigen Wochen geht die Veröffentlichung los.

Obwohl wir es im Streaming-Zeitalter kaum noch gewöhnt sind, dass große Serien erst mit vielen Monaten Abstand nach Deutschland kommen, gibt es nach wie vor einige Titel, bei denen das der Fall ist. Grey's Anatomy gehört dazu. Bereits im September startete die 21. Staffel in den USA bei ABC. Jetzt ist die hiesige Premiere bekannt.

Wann startet Grey's Anatomy Staffel 21 bei Disney+?

In einer Pressemitteilung hat Disney+ den hiesigen Start der 21. Staffel von Grey's Anatomy enthüllt. Ab dem 28. April 2025 könnt ihr die neuen Folgen in Deutschland streamen. Jeden Montag erscheint ein neues Kapitel, das uns in die Räume des Grey Sloan Memorial Hospital entführt. Insgesamt erwarten uns 18 neue Folgen.

Damit ist die 21. Staffel fast doppelt so lang wie die vorherige Runde, die es gerade einmal auf zehn Einträge geschafft hat. Ausschlaggebend für die überschaubare Folgenanzahl war der Doppelstreik, der Hollywood vor zwei Jahren fest im Griff hatte. Mehrere Monate lang gingen Drehbuchautor:innen und Schauspielende auf die Straße.

Hier könnt ihr den Trailer zu Grey's Anatomy Staffel 21 schauen:

Grey’s Anatomy - S21 Teaser Trailer (English) HD

Jetzt ist Grey's Anatomy wieder zurück und nähert sich dem Niveau der früheren Staffeln an, die meistens zwischen 20 und 25 Episoden hatten. Ebenfalls zurück ist Ellen Pompeo, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder damit liebäugelte, den Serien-Hit zu verlassen. Schlussendlich ist sie aber Teil des Ensembles geblieben.

Die Besetzung von Grey's Anatomy Staffel 21:

Wann startet Grey's Anatomy Staffel 21 auf ProSieben?

Nach dem Start bei Disney+ dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die 21. Staffel von Grey's Anatomy ihre Free-TV-Premiere bei ProSieben feiert. Zuletzt war es so, dass die neuen Folgen eine Woche nach der Streaming-Veröffentlichung im linearen Fernsehen liefen und darüber hinaus zu Joyn in die Mediathek wanderten. Somit dürfte die 21. Staffel von Grey's Anatomy am 5. Mai 2025 bei ProSieben starten.