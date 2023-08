Größer als das MCU, Harry Potter und Super Mario: Der erfolgreichste Superheld ist ein Hefekloß mit düsterer Entstehungsgeschichte

Alle kennen Harry Potter, Iron Man und Super Mario. Und trotzdem ist keiner von ihnen so erfolgreich wie Anpanman – ein Superheld aus Hefeteig, der seinen Kopf an hungernde Menschen verteilt.

20 Kinofilme, 800 Serien-Episoden und 50 Millionen verkaufte Bücher. Davon können andere Superheld:innen nur träumen. Der japanische Held aus Hefeteig heißt Anpanman und ist eine willkommene Abwechslung zu Iron Man, Batman & Co. Seine größte Schwäche ist Schmutz. Seine größte Stärke ist ein Kopf mit Bohnenpasten-Füllung.

Der vergleichsweise verletzliche Superheld lässt das komplette Marvel Cinematic Universe finanziell hinter sich. Das ist besonders berührend, weil die Figur in bitterer Not entstand.

Anpanman: Wer ist der erfolgreiche Superheld, den hierzulande niemand kennt?

Ursprünglich war Anpanman eine Bilderbuch-Reihe im japanischen Verlag Froebel-kan von Schöpfer Takashi Yanase. Die erste Ausgabe erschien 1973, die ersten Skizzen schon viel früher. Bald kamen der erste Manga, eine Serie, Kinofilme, Spin-offs und unzähliges Merchandise dazu. Heute ist Anpanman gefühlt auf jeder zweiten Brotdose * in japanischen Kindergärten.

Anpanman ist im Vergleich mit anderen, erfolgreichen Superheld:innen einzigartig. Er existiert, um gegessen zu werden. Seinen Namen hat er vom sogenannten Anpan, einem Hefeteig-Gebäck mit Bohnenpasten-Füllung.

NTV Soreike! Anpanman

Wie jeder gute Verbrechensbekämpfer fliegt er umher und stellt sich dem Bösen entgegen. Dabei muss er aufpassen, dass sein Kopf nicht dreckig und ungenießbar wird. Der ist nämlich dazu da, von hungernden Menschen gegessen zu werden. Wenn das fröhliche Gesicht gänzlich verschlungen wurde, backt sein Schöpfer, der Bäcker Jam-ojisan, einfach ein neues Haupt. Umso frischer der Kopf, desto stärker die Superkräfte.

Obwohl Anpanman seit 50 Jahren keine weltweite Berühmtheit erlangen konnte, klingeln die Kassen ohne Ende.

28 Milliarden Euro: Anpanman schlägt das MCU, Harry Potter und Super Mario

28 Milliarden Euro ist eine unvorstellbar hohe Summe. Damit könnte man 76 Mal Avengers 4: Endgame drehen oder 140 Tausend neue Ferraris kaufen. 28 Milliarden Euro hat das Anpanman-Franchise von 1973 bis zum Tod seines Schöpfers 2013 eingespielt. In den letzten zehn Jahren ist der Gesamtgewinn aus Büchern, Animes und Merchandise sicherlich noch um einiges angestiegen.

In Japan kommt im Film- und Fernseh-Bereich nichts und niemand in die Nähe von Anpanmans Erfolg. Sogar die internationalen Spitzenreiter Pokémon und Hello Kitty haben dort das Nachsehen. Im weltweiten Vergleich der erfolgreichsten Medien-Franchise war Anpanman 2021 laut Statista auf Platz 7:

1. Pokémon

2. Hello Kitty

3. Winnie Puh

4. Micky Maus

5. Star Wars

6. Disney-Prinzessinnen

7. Anpanman

8. Marvel Cinematic Universe

9. Super Mario

10. Wizarding World (Harry Potter)

Erstaunlich ist, dass bis auf Anpanman alle in der internationalen Top 10 auch in Deutschland bekannt sind. Vielleicht liegt es daran, dass bereits das zugrunde liegende Anpan hier kaum jemand kennt. Dabei ist die tragische Entstehung des Helden weltweit verständlich.

Düstere Entstehungsgeschichte: Die Idee für Anpanman entstand im Zweiten Weltkrieg

In Japan gibt es zwei Museen, die die Geschichte des Anpanman-Schöpfers Takashi Yanase erzählen. Einblick bekommen wir dank einer Aufbereitung von Google Arts & Culture . Dabei wird klar, dass Anpanman aus bitterer Not und Enttäuschung entstand.

Yanase wurde im Zweiten Weltkrieg mit nur 22 Jahren eingezogen und litt an der Front lange Zeit unter quälender Hungersnot. Er träumte davon, Anpan zu essen, woraus Anpanman besteht. Dass der Superheld sich selbst opfert, indem er hungernden Menschen Teile von sich zu essen gibt, bekommt dadurch eine völlig neue Bedeutung.

NTV Soreike! Anpanman

Zu Kriegszeiten wurde Yanase gelehrt, dass er für die Gerechtigkeit kämpfe. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, drehten sich die Fakten ins Gegenteil. Er versuchte nach dieser bitteren Enttäuschung, sein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit zu finden. Die Aufopferung von Anpanman zum Wohle seiner Mitmenschen war seine Antwort.

Zu streamen gibt es den Anime Soreike! Anpanman sowie die zahlreichen Kinofilme in Deutschland leider nicht. Bei Amazon werdet ihr aber in der DVD-Abteilung fündig und könnt durch zahlreiche Anpanman-Episoden * stöbern.

