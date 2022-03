Größte Star Wars-Rückkehr des Jahres: Erste Bilder aus Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor

In weniger als drei Monaten kehrt Ewan McGregor ins Star Wars-Universum zurück. Jetzt gibt es die ersten Bilder aus der lang erwarteten Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+.

Im Mai startet die Obi-Wan Kenobi auf Disney+. Die neue Realserie aus dem Star Wars-Universum bringt Ewan McGregor in der Rolle des legendären Jedi zurück, den er bereits in allen drei Teilen der Prequel-Trilogie verkörpert hat. Jetzt gibt es endlich die ersten Bilder aus dem größten Star Wars-Projekt seit dem Ende der Skywalker-Saga.

Der spannende Einblick kommt von Entertainment Weekly . Zu sehen gibt es nicht nur McGregor mit blauem Lichtschwert. Auch die Bösewichtin der Serie stellt sich vor: Inquisitor Reva, gespielt von Moses Ingram, eröffnet die Jagt auf den Jedi, der sich auf Tatooine versteckt, um über den jungen Luke Skywalker zu wachen.

Ewan McGregors Star Wars-Rückkehr: Die ersten Bilder aus der Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+

Wie McGregor gegenüber Entertainment Weekly beschreibt, tritt sein Obi-Wan zu Beginn der Serie als gebrochener Mann in Erscheinung, der nach den verheerenden Ereignissen in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith seinen Glauben verloren hat.

Ausgerechnet in dieser düsteren Stunde bekommt es Obi-Wan mit einer unbarmherzigen Gegenspielerin zu tun, die im Auftrag des Imperiums all die Jedi aufspürt, die die Order 66 überlebt haben und sich nun in den entlegenen Winkeln der Galaxis verstecken.

Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.

