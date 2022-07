Größter Netflix-Film des Jahres kriegt viel Lob: Chris Evans-Action wird mit James Bond, John Wick und Fast & Furious verglichen

Die Netflix-Action The Gray Man wird bald erscheinen. In ersten Reaktionen wird der Film schon in die Nähe von James Bond, Fast & Furious und John Wick gestellt.

The Gray Man ist absoluter Action-Bombast. Mit 200 Millionen US-Dollar der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, inszeniert von den Avengers: Endgame-Regisseuren und besetzt mit den Hollywood-Königen Chris Evans und Ryan Gosling. Aber ist er auch gut? Die ersten Kritiken sagen eindeutig ja. Wie James Bond und Fast & Furious: The Gray Man-Reaktionen loben Netflix-Action "James Bond trifft Fast & Furious", schreibt etwa ein Journalist. "Erbarmungslose, gut gemachte Action-Szenen", attestiert eine Kollegin. Ein Kritiker beschreibt die Netflix-Action als "ein saftiges Stück Popcorn-Unterhaltung". "Großartige Leistungen von Gosling, Evans und [Ana] de Armas" heißt es auch, und ein weiterer Zuschauer schreibt: "Die Kampfszenen sind auf einem ganz neuen Level." Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Neben Bond und Vin Diesels Action-Reihe wird der Kracher von Joe und Anthony Russo auch mit der Jason Bourne-Reihe verglichen. Aber auch anhand der Vergleiche relativiert. "Nicht ganz so beeindruckend wie [...] John Wick", heißt es etwa. Ein Journalist nennt den Film aber auch "Netflix' bisher hohlstes Star-Vehikel". Tatsächlich sind die ersten Kritiken auf kommende Blockbuster mit Vorsicht zu genießen. Sie fallen bisweilen sehr viel positiver aus als der Kritiker-Durchschnitt bei Kino- oder VOD-Start. Bei Netflix im Juli: Der teuerste Netflix-Film des Jahres und über 40 (!) Serienstaffeln

Wann kommt The Gray Man mit Chris Evans zu Netflix? The Gray Man soll am 22. Juli 2022 zu Netflix kommen. Neben Gosling, Evans und Ana de Armas sind auch der indische Superstar Dhanush und die Matrix 4-Darstellerin Jessica Henwick besetzt.

Freut ihr euch auf The Gray Man?