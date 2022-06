Neu bei Netflix im Juli: Der teuerste Netflix-Film des Jahres und über 40 (!) Serienstaffeln

Das Netflix-Angebot im Juli wird euch erschlagen. Ja, es geht weiter mit Stranger Things. Aber da ist noch so viel mehr. Hier ist unsere Übersicht mit allen Filmen und Serien des Monats.

Mit einem gewaltigen Schwung Serien überrollt uns Netflix im Juli. Allen voran ist da natürlich Stranger Things Staffel 4, Teil 2 bei. Ihr könnt euch aber auch, nur eine kleine Auswahl, auf neue Staffeln von New Amsterdam, Virgin River und die Premiere der neuen Resident Evil-Serie freuen.

Bei den Filmen sticht The Gray Man heraus, eine der wahrscheinlich größten Netflix-Produktionen überhaupt. Im extrem aufwendigen Actionthriller von den Avengers 4-Regisseuren Joe und Anthony Russo gerät Ryan Gosling als Profikiller ins Fadenkreuz seines eigenen Auftraggebers, als er von Chris Evans gejagt wird. Näher an einen neuen James Bond-Film kommen wir in den nächsten Jahren wohl nicht.

Schaut hier den deutschen Trailer zu The Gray Man

The Gray Man - Trailer (Deutsch) HD

Alle neuen Film bei Netflix im Juli 2022

Alle neuen Serien und Staffeln bei Netflix im Juli 2022

Netflix Comedy Specials im Juli

12. Juli 2022: Bill Burr: Live at Red Rocks

19. Juli 2022: David A. Arnold: It Ain’t For the Weak

