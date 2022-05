Größter Sci-Fi-Film des Jahres: Der Avatar 2-Trailer ist endlich da

Der Avatar 2-Teaser-Trailer ist jetzt auch im Internet verfügbar. Bei uns könnt ihr ihn sehen. An keinen Science-Fiction-Film in diesem Jahr sind größere Erwartungen geknüpft.

13 Jahre mussten wir auf Avatar 2: The Way of Water warten. Jetzt kann der Blockbuster von Regisseur James Cameron endlich einen ersten Teaser-Trailer vorweisen. Bislang war das eineinhalbminütige Video exklusiv vor den Kinovorstellungen des Marvelfilms Doctor Strange 2 zu sehen. Nun ist der Clip aus Pandora auch im Internet verfügbar.

Das ist der deutsche Teaser-Trailer zu Avatar 2

Wir haben es hier mit einem ersten Vorgeschmack zu tun. Ein längerer Trailer wird in den nächsten Monaten folgen.

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der englische Trailer

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (English) HD

Wann startet Avatar 2 in Deutschland in den Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verzögert, zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Insgesamt kommt Avatar 2 über 8 Jahre später als ursprünglich geplant. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete.

Was passiert in Avatar 2?

Avatar 2 spielt 13 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora. Jake und Neytiri haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren, um ihr Werk zu vollenden. Dabei entdecken sie andere Gegenden von Pandora.

Lest hier alle weiteren Infos zu Avatar 2 nach

Was zeigt der Avatar 2-Trailer?

Der erste Trailer zu Avatar 2 ist vor allem eine Erinnerung an die Welt von Pandora, die wir immerhin 13 Jahre nicht mehr besucht haben, außer in diversen Rewatches. Wir streifen über prächtige CGI-Welten und begegnen bunten Wesen. In der Harmonie sind erste Anzeichen eines neuen Krieges zu sehen. Die Na'vi machen sich auf dem Wasser kampfbereit und die menschlichen Invasoren bringen sich in Stellung.

Ob der Trailer nun wirklich einen ähnlichen Hype auslösen kann wie sein Vorgänger, diese Frage bleibt offen. Was meint ihr: Sieht der Avatar 2-Trailer aus wie ein langweiliges Videospiel?

