Größtes Horror-Event 2022 bei Netflix: Der Trailer platzt nur so vor Stars, Monstern und Gruselszenen

Netflix stimmt Horror-Fans mit einem beispiellosen Grusel-Event auf Halloween ein. Der neue Trailer fesselt mit unzähligen Stars vor und hinter der Kamera.

Netflix bereitet läutet die Halloween-Saison mit dem Mega-Event Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities ein. 8 Horror-Episoden unter der Leitung von Ausnahme-Regisseur Guillermo del Toro (Pans Labyrinth) sollen an 4 Tagen die Zuschauer auf das Gruselfest einstimmen. Der erste Trailer besticht mit Stars aus der Harry Potter-Reihe und The Walking Dead.

Schaut hier den neuen Trailer zu Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities:

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Harry Potter und The Walking Dead: Horror-Serie versammelt unzählige Stars

Die Anthologie-Serie besteht insgesamt aus acht Filmen, in denen verschiedene Gruselgeschichten erzählt werden. Der Trailer offenbart ihre Namen, die Fans des Horror-Genres aufhorchen lassen dürften.

The Murmuring

The Autopsy

Lot 36

Pickman's Model

The Viewing

Dreams in the Witch House

Graveyard Rats

The Outside

54 Schocker im Herbst: Geballter Horror-Nachschub auf Netflix und Co.

Fans von Del Toro werden sich dabei unter anderemNeben dem Horror-Meister versammeln sich aber vor und hinter der Kamera viele Stars. So sind etwa Harry Potter-Liebling Rupert Grint und The Walking Dead-Veteran Andrew Lincoln mit dabei.

Als Regisseure hat sich Del Toro viele bekannte Namen des Genres herausgepickt. Dazu zählen etwa Panos Cosmatos (Mandy), Jennifer Kent (Der Babadook), Vincenzo Natali (Cube) oder David Prior (The Empty Man).

Wann kommt die Horror-Serie Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities zu Netflix?

Ab dem 25. Oktober 2022 soll jeden Tag eine Doppelfolge der Anthologie-Serie erscheinen. Am 28. Oktober 2022 laufen demnach mit Graveyard Rats und Some Other Animal's Meat die letzten Episoden.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

Freut ihr euch auf Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities?