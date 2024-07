Großartige Fußball-Action im TV: Ohne diesen Film hätte es einen Netflix-Hit nie gegeben

Wer Sportfilme, Action und vielleicht auch One Piece liebt, sollte unseren TV-Tipp nicht verpassen, denn so viel Spaß hat Fußball im Film selten gemacht.

Sicher, Fußball-Fans werden sich am heutigen Sonntag dem EM-Finale in Berlin widmen, doch als Gegenprogrammierung haben wir einen erstklassigen Sportfilm für euch. Darin trifft nicht nur das Runde ins Eckige, sondern Fußball auf Kung-Fu, und das mit Spielszenen, wie man sie in einem Live-Action-Film kaum für möglich hält. Gestatten, Shaolin Kickers …

Shaolin Kickers ist wie Captain Tsubasa als Live-Action-Film

Sportfilme leben von Underdogs, die sich gegen übermächtige Gegner behaupten und in Shaolin Kickers treffen sich gleich zwei: Da ist zum einen der ehemalige Shaolin-Mönch Sing (Stephen Chow), der Kung-Fu populär machen will, um endlich Schüler zu finden. Und auf der anderen Seite der heruntergekommene Fußball-Star Fung (Ng Man-Tat). Gemeinsam gründen sie ein Fußball-Team aus Shaolin-Mönchen. Was die Action und Fußball-Einlagen angeht, kann man sich den Rest eigentlich denken.

Universe Shaolin Kickers unterhält mit Herz und Pike

Shaolin Kickers sieht nämlich bisweilen wie eine Live-Action-Verfilmung von Captain Tsubasa – Die tollen Fußballstars aus, was kein Zufall ist. Regisseur, Hauptdarsteller und Co-Autor Stephen Chow (Kung Fu Hustle) hatte sich die japanische Animationsserie zum Vorbild genommen, als er Shaolin Kickers ersann.

Ergebnis sind wahnwitzige Action-Einlagen, die Kung-Fu und Fußball verbinden. Da wird die Schwerkraft ausgehebelt, fliegen Spieler durch die Luft, wie man es sonst nur in Anime sieht. Das sorgt für reichlich visuelle Komik. Zum großen Action-Spaß für die ganze Familie entwickelt sich Shaolin Kickers dank der liebevoll gezeichneten Figuren und einer Sport-Story, die klassische Werte des Genres (Teamwork, der Glaube an sich selbst) verarbeitet, ohne zu dick aufzutragen.

So kannst du Shaolin Kickers heute im TV schauen

Shaolin Kickers läuft pünktlich zum Finale der Fußball-EM bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es seit Kurzem unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei den Bewertungen der Moviepilot-Community gut abschneiden. Der Mix aus Martial-Arts-Abenteuer und Sportkomödie läuft am heutigen 14. Juli ab 20:15 Uhr bei Moviepilot TV mit Pluto TV, ohne Abo oder zusätzliche Kosten.

Der Fußballfilm beeinflusste sogar One Piece bei Netflix

Shaolin Kickers gehört zu den unterhaltsamsten Fußballfilmen überhaupt, gerade weil die für damalige Verhältnisse neuen Computer-Effekte so kreativ eingesetzt wurden. Das beeindruckte auch den Schöpfer von One Piece.

Eiichiro Oda haderte lange mit der Idee, seine Piraten-Abenteuer als Realfilm zu adaptieren. Seine Meinung änderte er erst, nachdem er den Live-Action-Cartoon von Stephen Chow angeschaut hatte. Gegenüber der New York Times erklärte er vergangenes Jahr:

Aber als ich den Film Shaolin Kickers sah, fühlte es sich an, als wäre eine Manga-ähnliche Welt zum Leben erweckt worden. Ich änderte meine Meinung. Mir wurde klar, dass sich die Zeiten geändert hatten und es nun Technologie gab, die eine Live-Action-Version von One Piece möglich machen könnte.

So kam es dann doch zur Realverfilmung von One Piece bei Netflix.