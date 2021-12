Großartiger Film heute im TV: Eine der besten Romantischen Komödien aller Zeiten

RomComs werden oft belächelt. Heute Abend läuft jedoch einer der wichtigsten und besten Vertreter des Genres im Fernsehen, den wirklich jeder Filmfan gesehen haben muss.

Romantische Komödien sind heutzutage im Kino kaum noch zu finden. Meistens erscheinen sie auf Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Die große Leinwand erobern sie nur noch in den seltensten Fällen. Das war mal anders, wie ein Blick in die bemerkenswerte Filmographie von Nora Ephron zeigt.

Die US-amerikanische Regisseurin und Drehbuchautorin hat im Lauf ihrer Karriere zahlreiche RomComs geschaffen, die das Genre bis heute prägen. Vor allem ihre Zusammenarbeiten mit Meg Ryan und Tom Hanks sind wegweisende Stationen. Neben e-m@il für Dich gehört dazu der großartige Schlaflos in Seattle.

Heute im TV: Schlaflos in Seattle läuft heute Abend um 22:35 Uhr auf Kabel eins. Die Wiederholung der ikonischen RomCom folgt um 02:45 Uhr.

Eine der besten RomComs heute im TV: Meg Ryan verliebt sich in die Stimme von Tom Hanks

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Sam Baldwin (Tom Hanks), der den Verlust seiner Frau, die an Krebs gestorben ist, nie verkraftet hat. Mit seinem achtjährigen Sohn, Jonah (Ross Malinger), lebt er ein zurückgezogenes Leben. Als Jonah am Heiligabend bei einer Radio-Seelsorge anruft, soll sich das jedoch ändern.

Zur Zuhörerschaft der Sendung gehört auch Annie (Meg Ryan), die von Sams Geschichte sehr berührt ist und sich in die Stimme des Mannes verliebt, von dem sie bis vor wenigen Minuten noch gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert. Ausgehend von dieser Prämisse entsteht eine der größten Liebesgeschichte der 1990er Jahre.

Funfact: Schlaflos in Seattle wurde von dem Liebesfilm Die große Liebe meines Lebens mit Deborah Kerr und Cary Grant aus dem Jahr 1957 inspiriert. Nora Ephron hat ihn sogar direkt in die Handlung eingebaut, wenn es darum geht, einen Ort für das Treffen zwischen Annie und Sam am Valentinstag zu finden.

Schlaflos in Seattle ist einer der besten Filme von RomCom-Mastermind Nora Ephron

Nora Ephron, die zuvor an Rob Reiners RomCom-Meilenstein Harry und Sally als Drehbuchautorin beteiligt war, hat mit Schlaflos in Seattle eine der RomComs gedreht, die unendlich romantisch sind, aber nie zum puren Klischee verkommen. Der Film beeindruckt mit seinem Selbstbewusstsein und überrascht mit widerspenstigen Szenen.

Es sind nicht nur die übersteigerten Gefühle, die in Schlaflos in Seattle dominieren. Der Film schlägt ebenso nachdenkliche und traurige Töne an, wenn er die Einsamkeit seiner Figuren auslotet, die mehrere Tausend Kilometer voneinander entfernt leben. Meistens begegnen wir ihnen in der Nacht, wenn der Rest der Welt schon schläft.

Aktuell bei Netflix: Einer der besten Liebesfilme der letzten 20 Jahre

Schlaflos in Seattle entfaltet in diesen Momenten eine magische Aura. Gleichzeitig wartet der Film mit frechen Passagen auf, die humorvoll den Kern der Liebesgeschichte hinterfragen, bevor der Film den Schauplatz nach New York verlagert, um das Finale als mitreißenden Wettlauf zum Empire State Building zu inszenieren.

