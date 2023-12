Großartiger Superhelden-Film heute im TV: Er startete ein riesiges Universum, das in 5 Tagen endet

In 5 Tagen ist alles vorbei und eine gewaltige Superhelden-Ära endet in den Kinos. Zum Abschied könnt ihr euch heute den Startpunkt der Reihe im TV anschauen.

Das alte DC-Universum haucht seine letzten Atemzüge aus. Dass die Tage der von Henry Cavill, Ben Affleck und Gal Gadot geprägten Reihe gezählt sind, ist seit geraumer Zeit beschlossene Sache. Nur noch ein Film aus der Ära startet in den Kinos, dann ist Schluss.

Zu einem fast schon poetischen Zeitpunkt läuft daher Man of Steel im TV. Mit der Neuerfindung von Superman (Regie Zack Snyder, Darsteller Henry Cavill) begann im Jahr 2013 – vor fast genau 10 Jahren! – alles. Erfahrt in diesem Artikel, wo ihr Man of Steel schauen könnt und wer den Schlusspunkt unter das "DC Extended Universe" (DCEU) setzt.

Wo alles begann: Darum geht es in Man of Steel mit Henry Cavill

Man of Steel ist bis heute Henry Cavills einziger reiner Solo-Film als Superman, was seinen Abschied im letzten Jahr umso schmerzhafter machte. Sein erster Beitrag rollt die Geschichte Supermans noch einmal ganz von vorne auf: Von seinen leiblichen Eltern auf dem Planeten Krypton in eine Rettungskapsel gesetzt, verbringt der interplanetare Geflüchtete seine Jugend bei den Ersatzeltern Martha (Diane Lane) und Jonathan (Kevin Costner) im US-Staat Kansas. Doch als General Zod (Michael Shannon) die Erde unterjochen will, holt den Mann aus Stahl seine Vergangenheit ein.

In 5 Tagen endet alles mit diesem DC-Film

14 echte DCEU-Filme entstanden seit 2013. Der letzte wird Aquaman: Lost Kingdom sein. Wenn das zweite Abenteuer von Jason Momoa im Kino ausläuft, beginnt die neue Ära unter James Gunn. Der Regisseur von The Suicide Squad soll dem Superhelden-Universum eine stringentere Linie verpassen – und dabei gleichzeitig Regie-Stimmen fördern.

Aquaman: Lost Kingdom - Trailer 2 (Deutsch) HD

Jason Momoa macht also das Licht im DCEU aus: Am 21. Dezember 2023 startet sein Blockbuster in den Kinos. Es hat fast schon Tradition: Der Film entstand in einer chaotischen Produktion. Sein Start wurde mehrfach verschoben. Das unverhoffte Ergebnis: Er darf sich künftig als "Letzter DCEU-Film" bezeichnen. Da ist die Qualität schon fast wieder egal.

Zum Thema:

Stream oder TV: Wann und wo läuft Man of Steel?

Sat.1 zeigt Man of Steel am Samstag (16. Dezember) um 23:00 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt um 3:15 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Wenn ihr Man of Steel lieber streamen wollt, könnt ihr das unter anderem bei Netflix in der Flatrate tun.