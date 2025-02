Große Free-TV-Premiere heute: Nervenzerfetzender Action-Kracher, der bis zum unfassbaren Finale überwältigt

Tom Cruise macht in unserem heutigen TV-Tipp das unmögliche möglich und wagt einen Stunt, den ihr so noch nie zuvor gehen habt. Freut euch auf einen Action-Kracher der Extraklasse.

Seit 29 Jahren ist Adrenalinjunkie Tom Cruise nun schon in seiner Paraderolle als Agent Ethan Hunt zu sehen. In der bombastischen Fortsetzung Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins sorgt er wieder mal für Nervenkitzel und Stunts, die in die Filmgeschichte eingingen. Der fesselnden Action-Kracher läuft heute erstmals im TV.

Darum geht es in dem Action-Streifen Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning

Für Ethan Hunt beginnt ein Wettlauf um den gesamten Globus, als eine neuartige Waffe die gesamte Menschheit bedroht. Gemeinsam mit seinem Team versucht Hunt die Waffe aufzuspüren und bekommt es nicht nur mit einem übermächtigen Feind zu tun, sondern auch mit den dunklen Schatten seiner Vergangenheit.

Mission: Impossible 7 investierte fast 300 Millionen, die sich richtig ausgezahlt haben

Wie nicht anders zu erwarten, hat Regisseur Christopher McQuarrie die gigantischen 290 Millionen US-Dollar Budget in reichlich Stunts investiert, die Cruise selbstverständlich selber ausführte. Zu den großen Highlights gehört der spektakuläre Sturz mit dem Motorrad über die Klippe. Ganze sechsmal wurde der Stunt gedreht, wie ihr in dem Video sehen könnt.

Seht hier den Trailer zu Mission: Impossible 7:

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

Mit einem Einspielergebnis von 565 Millionen UDollar war der siebte Teil zwar kein voller Erfolg, immerhin müssen Filme in dieser Größenordnung mindestens das doppelte einspielen, dennoch wird das Action-Franchise mit Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning zu Ende geführt. Hier wurde das Budget mit 400 Millionen sogar noch mal ordentlich aufgestockt. Fans dürfen sich auf noch waghalsigere Stunts freuen, bei denen Cruise während der Dreharbeiten mehrmals ohnmächtig wurde. Das ist auch kein Wunder, wenn man sich den neuen Trailer ansieht.

Im Mai startet der Film endlich in den Kinos. Umso besser also, jetzt noch mal das Wissen mit M:I7 aufzufrischen. Den bewertete unsere Moviepilot-Community mit sehenswerten 7,3 von 10 Punkten. Noch höher bewerten die Filmkritiker:innen den Film auf Rotten Tomatoes mit 96 Prozent. Dort heißt es unter anderem:

Wie ein Motorrad, das von einem Berg springt, hat dieser Film sehr hohe Höhen und sehr tiefe Tiefen ... Aber sobald die Action begann, insbesondere die letzten Action-Versatzstücke, hätte ich sofort mit der Fortsetzung beginnen können.

Langeweile kommt also garantiert keine auf.

Wann läuft der Action-Kracher Mission: Impossible 7 im TV?

Tom Cruise zeigt seine Stunt-Qualitäten in der Free TV-Premiere am heutigen Sonntag, den 16. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Der Sender wiederholt den Film am 21. Februar um 23:00 Uhr. Wer die TV-Ausstrahlung verpasst hat, kann Mission: Impossible 7 auch bei Amazon kaufen oder leihen.

