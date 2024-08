Große Free-TV-Premiere heute TV: Knallhartes Ridley Scott-Epos, das perfekt auf Gladiator 2 einstimmt

Das Dream-Team Ben Affleck und Matt Damon hat es wieder getan und einen hervorragenden Film abgeliefert, in dem sie sich als Feinde gegenübertreten. Heute läuft das brutale Ritterepos erstmals im TV.

So viel Aufmerksamkeit wie für Good Will Hunting bekam das schreibende Schauspieler-Duo für das Historiendrama The Last Duel nicht – zu Unrecht! In dem auf Tatsachen beruhenden Ritterfilm, der heute Abend seine Free-TV-Premiere feiert, inszeniert Meister-Regisseur Ridley Scott eine der besten Kampfszenen aus 2021, die perfekt auf Gladiator 2 einstimmt.

Ritterkampf im TV: The Last Duel erzählt wahre und grausame Geschichte

Freundschaft, Verrat, Tod: In The Last Duel finden wir die wichtigen Zutaten für ein spannendes Drama und werden nicht enttäuscht. Im 14. Jahrhundert kehrt der französische Ritter Jean de Carrouges (Matt Damon) nach einiger Abwesenheit nach Hause zurück. Er findet seine traumatisierte Ehefrau Marguerite (Jodie Comer) vor, die behauptet, von Jeans alten Freund Jacques Le Gris (Adam Driver) vergewaltigt worden zu sein.

Zeugen für diese Behauptung gibt es nicht und da Aussage gegen Aussage steht, soll ein Ritterduell für ein rechtskräftiges Urteil sorgen. Die Wahrheitsfindung wird hier also in Gotteshand gelegt, der den Schuldigen mit dem verlorenen Kampf bestrafen wird. Die Geschichte von The Last Duel erzählt von dem letzten gerichtlichen Zweikampf, der vom Pariser Parlament genehmigt und 1386 ausgetragen wurde.

20th Century Studios The Last Duel

Eine Geschichte, viele Seiten: The Last Duel fesselt mit grandiosem Cast bis zum Schluss

Der große Kniff des Films ist die Darstellung der Ereignisse aus drei unterschiedlichen Perspektiven. So zeigt sich Killing Eve-Darstellerin Jodie Comer mal als Verführerin, mal als traumatisiertes Opfer. Wie schmal die Grenze zwischen Lust und sexueller Gewalt sein kann, wird hier nur allzu deutlich, in dem die Inszenierung in ihren verschiedenen Sichtweisen nur minimal von den Geschehnissen abweicht.

Marguerite wirkt in ihrer Rolle als Frau wie eine machtlose Schachfigur, die von den Männern übers Spielfeld gezogen wird, auch wenn sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv versucht, Einfluss auf ihr Schicksal zu nehmen. Die beiden Männern kämpfen hingegen nicht nur um die Ehre, sondern auch um politischen Einfluss und letztlich um ihr eigenes Ego.

Wie Gestaltenwandler verändern hier Damon und Driver ihre Figuren je nach Sichtweise, sodass man als Zuschauer:in in ein Gefühlschaos gerät, auf wessen Seite man nun steht, wenn es zum großen Duell kommt. Hier wird es nochmal richtig spannend und grausam, mit zerberstenden Lanzen und brachialer Gewalt, die uns auf Gladiator 2 einstimmen.

Was im Gedächtnis bleibt, ist Marguerite, die als Frau keine Rechte hat. Obwohl der Kampf für sie geführt wird, spielt sie in dem Gottesurteil keine aktive Rolle und kann nur zusehen, wenn zwei Männer letztendlich über ihr Leben oder ihren Tod entscheiden. Trotz des mittelalterlichen Settings fühlt sich The Last Duel teils erschreckend aktuell an.

Wann läuft das Historiendrama The Last Duel mit Matt Damon im TV?

Die große Free-TV-Premiere läuft am heutigen Sonntagabend, den 11. August 2024, um 23:30 Uhr auf RTL. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt The Last Duel jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

