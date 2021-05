Große Friends-Reunion ab heute streamen: Alle Infos zur meisterwarteten Rückkehr des Jahres

Friends ist eine der erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. 17 Jahre nach dem Serienfinale feiern die Stars eine Reunion - und ab heute könnt ihr sie auch in Deutschland streamen.

17 Jahre nach dem Serienfinale treffen sich die Stars der Erfolgssitcom Friends erstmals vor einer Kamera wieder. Im brandneuen Special Friends: The Reunion blicken Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer zurück auf eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, inklusive Kaffee im Central Perk, Spieleabend und tränenreichen Erinnerungen.

Hier erfahrt ihr, wo ihr das Special in Deutschland streamen könnt und welche Stars dabei sind.

Wo kann man die Friends-Reunion in Deutschland streamen?

Das Friends-Special ist ab heute bei Sky Ticket und Sky Q in Deutschland abrufbar *. Dabei handelt es sich zunächst um die englische Originalfassung der Reunion.

Am 29. Mai um 20:15 Uhr wird Friends: The Reunion in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln zusätzlich bei Sky One ausgestrahlt.

Schaut euch den Trailer für die Friends-Reunion an:

Friends: The Reunion - Trailer (English) HD

Was erwartet uns in dem Friends-Special bei Sky?

Bei dem Reunion-Special handelt es sich nicht um eine neue Folge von Friends. Stattdessen treffen sich die sechs Original-Stars auf jener Studiobühne in Los Angeles wieder, wo die Comedy-Serie ab 1994 gedreht wurde.

Alle sechs Haupt-Stars sind dabei: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) und David Schwimmer (Ross Geller)



Neben einem Interview mit Moderator James Corden testen sie ihr Wissen über die Serie, besuchen bekannte Sets, wie den Springbrunnen aus dem Vorspann, und teilen bewegende Erinnerungen an die Dreharbeiten. Immerhin haben die Schauspieler zehn Jahre zusammen an der Serie gearbeitet. Da staut sich einiges an.

Am nächsten an eine echte Folge von Friends werden die Fans durch die Table Reads kommen, in denen Jennifer Aniston, Matthew Perry und Co. noch einmal gemeinsam aus den Drehbüchern der Sitcom lesen und für kurze Zeit in ihre lieb gewonnenen Rollen schlüpfen.

Die Friends-Reunion bietet zahlreiche Gastauftritte

Das Friends-Special verspricht neben dem Wiedersehen mit den 6 Freunden viele Gast-Stars und sogar eine Friedensnobelpreisträgerin.

Folgende Stars werden unter anderem im Friends-Special auftauchen:

David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Cara Delevingne, BTS, Cindy Crawford, Mindy Kaling, James Corden, Kit Harington und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai.

Fans der Serie können sich zudem auf ein Wiedersehen mit den Serien-Stars James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice), Reese Witherspoon (Jill) und Tom Selleck (Richard) freuen. Elliott Gould und Christina Pickles, die Ross und Rachels Eltern gespielt haben, sind ebenfalls dabei.

© HBO Friends: The Reunion

Im Mittelpunkt des Specials dürfte aber vor allem eines stehen: die Friends selbst. Die sechs Stars haben nicht nur 10 Jahre miteinander vor der Kamera gestanden, sondern über die Jahre auch Millionen Zuschauenden ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.

Statt eines Revivals, das nur schwer an die Höhen des Originals anschließen könnte, schwelgen sie für ein paar Stunden gemeinsam in Erinnerung. Und warum auch nicht? Die Nostalgie haben sie sich in 10 Staffeln Friends redlich verdient.

