Die Zukunft von 18 Serien steht fest: Riverdale und weitere Netflix-Hits abgesetzt oder verlängert

Bekommt Riverdale eine 6. Staffel? Der TV-Sender The CW hat über die Zukunft zahlreicher Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Serien, die für eine weitere Staffel zurückkehren oder beendet wurden.

Riverdale, Black Lightning und Der Denver-Clan sind drei Serien des US-Senders The CW, die in Deutschland bei Netflix zu streamen sind. Über das Schicksal dieser und 15 weiterer Serien hat The CW nun entschieden.

The CW ist eines der fünf großen US-Networks, die jährlich im Mai ihr neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellen. Eine Übersicht der abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien 2021/2022 haben wir euch hier zusammengestellt.

Riverdale, Arrowverse & mehr: Alle Serien, die von The CW verlängert wurden

Verlängert um Staffel 2: Schaut den Trailer zur DC-Serie Superman & Lois

Alle Serien, die von The CW abgesetzt oder beendet wurden

Erst im vergangenen Jahr ging der Wegbereiter des Arrowverse nach 8 Staffeln zu Ende. Nur noch 4 Serien des DC-Serien-Universums kehren in der kommenden TV-Saison zurück. Verabschieden müssen wir uns von folgenden Arrowverse-Serien:



Black Lightning - Serienende nach Staffel 4

Supergirl - Serienende nach Staffel 6

Bis auf die Enthüllung der Serien-Neuheiten wurde schon im Vorfeld der diesjährigen Upfronts-Präsentation über das Schicksal nahezu aller laufenden Serien von The CW entschieden. Unklar ist das Schicksal folgender Serien, die von The CW noch nicht abgesetzt oder verlängert wurden:



The Republic of Sarah - startet in den USA erst im Juni

Pandora



The Outpost - Staffel 4 startet erst im Juli in den USA



Sobald das Schicksal dieser Serien feststeht, werden wir den Artikel an dieser Stelle aktualisieren.



Die Upfronts-Präsentation von The CW findet am 19. Mai statt. Hier wird dann das Herbstprogramm samt Neuheiten und verlängerter Serien endgültig bekanntgegeben.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2021/2022 bei The CW

The 4400 - Reboot der beliebten Sci-Fi-Serie



Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Von der Science-Fiction-Überraschung Intergalactic bis hin zum Superheld:innen-Epos Jupiter's Legacy.