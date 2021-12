Große Harry Potter-Reunion mit Daniel Radcliffe kommt nach Deutschland – so könnt ihr sie schauen

2022 wird ein großes Jahr für alle Harry Potter-Fans. Bevor im April Phantastische Tierwesen 3 in die Kinos kommt, erwarten uns im Januar gleich zwei besondere Specials aus der Wizarding World.

Zum 20-jährigen Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen hat Warner Bros. ein Reunion-Special auf die Beine gestellt, das zahlreiche Stars der magischen Filmreihe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zusammenführt, allen voran Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint.

Die neue Edition von Harry Potter und der Stein der Weisen Zu Amazon Jetzt sichern

Bereits im November wurde ein erster Trailer zu Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts veröffentlicht, der die Vorfreude auf ein nostalgisches Wiedersehen steigerte. Unklar war bisher allerdings, wann und wie das Special nach Deutschland kommt. Jetzt haben wir eine Antwort: Schon im Januar zeigt Sky die große Harry Potter-Reunion.

Die Harry Potter-Reunion startet im Januar 2022 bei Sky

Ein konkretes Startdatum steht zwar noch nicht fest. In den USA erscheint das Special am 1. Januar 2022 auf HBO Max. Es ist davon auszugehen, dass die hiesige Veröffentlichung nicht sehr viel länger auf sich warten lässt. Auch Friends: The Reunion, ein ähnliches Special aus dem Hause HBO Max, kam dank Sky zeitnah nach Deutschland.

Hier könnt ihr den Trailer zur Harry Potter-Reunion schauen:

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Teaser (English) HD

Neben Radcliffe, Watson und Grint nimmt Regisseur Chris Columbus eine wichtige Rolle bei der Reunion ein, die mit Behind-the-Scenes-Material und ausführlichen Interviews aufwartet. Zu Wort kommen vertraute Potter-Gesichter wie Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes und Helena Bonham Carter, die in den Filmen Bellatrix Lestrange spielte.

Ebenfalls bestätigt für die Harry Potter-Reunion sind Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch und Ian Hart. Sicherlich werden wir uns über weitere Überraschungsauftritte freuen dürfen.

Weiteres Harry Potter-Special erobert Sky im Januar 2022

Doch das ist noch nicht alles: Sky zeigt im Januar ebenfalls die Spielshow Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, in der Fans ihr Wissen rund um die Wizarding World auf die Probe stellen können. Moderiert wird das vierteilige Special von niemand Geringerem als Helen Mirren, die am Ende auch den House Cup Champions vergibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hogwarts Tournament of Houses schauen:

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses - S01 Trailer (English) HD

Für Harry Potter-Fans hat 2022 einiges zu bieten. Nach den zwei Specials im Januar (die genauen Starttermine bei Sky werden noch bekannt gegeben) folgt am 7. April 2022 der Kinostart des dritten Teils der Spin-off-Reihe rund um die Phantastischen Tierwesen, der uns Dumbledores Geheimnisse verrät.

Podcast über die Zukunft des Harry Potter-Franchise

Die Zukunft des Harry Potter-Franchise ist ungewiss. Während die Phantastische Tierwesen-Reihe ins Schludern gerät, werden Gerüchte über eine Serie laut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über den aktuellen Stand des Harry Potter-Franchise, ordnen Gerüchte ein und teilen unsere Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft der Reihe.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch die Harry Potter-Specials auf Sky anschauen?