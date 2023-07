Große Marvel-Rückkehr nach 2 Jahren: Erster Trailer zu Loki Staffel 2 bringt Sci-Fi-Liebling ins MCU

Loki ist zurück! Die 2. Staffel der Disney+-Serie setzt das verworrene Sci-Fi-Abenteuer aus der gelobten ersten Staffel fort. Und kriegt einen perfekten Gast-Star.

Das Genre-Kino wird vom Multiversum beherrscht. Die Marvel-Serie Loki war im Jahr 2021 noch eine der ersten, die sie sich an dem aufwendigen Erzählformat probierte. Zwei Jahre später ist die Dimensionenspringerei schon fast ein alter Hut. In der 2. Staffel der Marvel-Serie ist passend dazu ein Star des Multiversums-Films schlechthin dabei: Ke Huy Quan aus Everything Everywhere All at Once.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Loki Staffel 2 sehen:

Loki - Staffel 2 Trailer (English) HD

Ke Huy Quan war als Shortround in Indiana Jones und der Tempel des Todes zum Kinderstar geworden. Sein großes Comeback gelang ihm 2022 in Everything Everywhere All at Once, für den er gar den Oscar als bester Nebendarsteller gewann. Über seine Rolle in Loki Staffel 2 ist nicht viel bekannt. Er spielt einen Mitarbeiter der Time Variance Authority (TVA).



Was passierte in der letzten Folge und worum geht es in Loki Staffel 2?

In der letzten Folge von Staffel 1 traf Loki auf den Schurken Kang, gespielt von Jonathan Majors, der ab dieser Woche wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt vor Gericht steht . Kang kontrollierte das Multiversum und der Kampf gegen ihn löste ein neues, chaotisches Multiversum aus.

Staffel 1 von Loki endete mit einem Cliffhanger: Mobius (Owen Wilson) hat in einer anderen Zeitlinie keine Ahnung mehr, wer Loki überhaupt ist. Aus dieser Konstellation kann die kommende 2. Staffel eine spannende Dynamik gewinnen.

Wann startet Loki Staffel 2 bei Disney+?

Am 6. Oktober 2023 startet Loki Staffel 2 bei Disney+. Die sechs Episoden von Loki Staffel 1 könnt ihr weiterhin auf der Plattform schauen *

