Große Planänderung bei Marvels Iron Man-Ableger: Das hat es im MCU noch nie gegeben

Marvel hat momentan gleich mehrere MCU-Probleme. Nach der Blade-Katastrophe soll jetzt der Iron Man-Ableger Armor Wars statt auf Disney+ im Kino erscheinen.

Marvel steckt augenscheinlich mit gleich mehreren Projekten in der Krise. Erst verlor der heißersehnte Blade-Film seinen Regisseur. Jetzt wird der Iron Man-Ableger Armor Wars als MCU-Serie eingestampft. Und soll als Film erscheinen.

Iron Man-Ableger mit MCU-Star kommt als Serie: Marvel-Veröffentlichung verzögert sich

Das berichtet unter anderem der Hollywood Reporter . Quellen der Seite zufolge habe Marvel erkannt, dass sich die Story des Projekts besser in Form eines Spielfilms erzählen lasse. Geplant war es zuvor als sechsteilige Serie. Im MCU ist dieser Vorgang bisher einzigartig. Hawkeye wurde zwar vom Film zur Serie gemacht, umgekehrt ist das allerdings noch nie passiert.

Blade ist nur ein Teil: Marvel steuert auf eine Katastrophe zu

Die Geschichte des Films soll sich um Iron Man-Waffentechnologie drehen, die in die falschen Hände gerät. Vorbild ist eine gefeierte Comic-Reihe aus den 80er Jahren. Don Cheadle wird in seiner Rolle als James Rhodes/War Machine zurückkehren und bleibt dem Projekt auch in Filmform weiterhin verpflichtet.

Wann kommt der MCU-Blockbuster Armor Wars mit Don Cheadle ins Kino?

Der Kinostart von Armor Wars ist momentan schwer abzusehen. Die Serie sollte 2023 auf Disney+ starten. Der Aufwand des Formwechsels könnte das Startdatum aber bis 2024 schieben.

Wollt ihr Armor Wars lieber als Serie oder als Film sehen?