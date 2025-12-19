Große Serien-Rückkehr schießt sofort auf Platz 1 bei Netflix und das überrascht wohl niemanden

Der Titel eines Netflix-Hits hat zuletzt kaum noch Sinn ergeben. Jetzt ist die Serie trotzdem in bekannter Aufmachung mit einer neuen Season zurückgekehrt, die direkt die Charts-Spitze gestürmt hat.

Die Serien-Charts von Netflix haben einen neuen Spitzenreiter, der nicht gerade überraschend kommt. Der Streaming-Hit Emily in Paris der neuerdings eher Emily in Rome heißen müsste, ist mit Staffel 5 zurückgekehrt. Die neuen Folgen haben sofort Platz 1 der Top 10 erobert.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in Emily in Paris Staffel 5

In dem Netflix-Hit dreht sich seit Beginn alles um die US-Amerikanerin Emily (Lily Collins), die zu einer Marketingagentur in Paris geschickt wird, um dort die amerikanische Kultur zu vermitteln. Am Ende der 4. Staffel hat die Protagonistin dann die Entscheidung getroffen, das Büro von Agence Gateau in Rom zu leiten.

In Season 5 geht es jetzt um Emilys Leben in der italienischen Hauptstadt, wo sie neue Bekanntschaften, Abenteuer und Herausforderungen erwarten. Während sie Paris mehr und mehr vermisst, droht ein Geheimnis, eine ihrer engsten Beziehungen zu gefährden.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Emily in Paris Staffel 5:

Emily in Paris - S05 Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 19. Dezember 2025):

Die fünfte Season Emily in Paris umfasst insgesamt zehn Episoden, die wie gewohnt jeweils zwischen 31 und 37 Minuten lang sind. Ob die Serie bei Netflix auch eine 6. Staffel bekommt, ist aktuell nicht bekannt.

