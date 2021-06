Große Sex-Party in The Boys Staffel 3: Wir zeigen euch die "Gästeliste" mit bekannten & neuen Supes

In Staffel 3 The Boys bei Amazon steht der Herogasm bevor, eine große Sex- und Drogenparty. Aber welche Held:innen werden überhaupt dabei sein?

Die Amazon-Serie The Boys hat Darsteller für gleich drei neues Supes verpflichtet. Drei auf einen Schlag – das ist kein Wunder. The Boys wird in der kommenden Staffel so viele Supes brauchen wie nie zuvor, um die kontroverseste Comic-Sequenz angemessen zu adaptieren: den Herogasm.

The Boys Staffel 3 bei Amazon: Was ist der Herogasm?

Der Konzern Vought täuscht ein Ereignis vor, das die gesamte Welt bedroht. Die Supes werden alarmiert und bekämpfen die Bedrohung gemeinsam. Aber es ist alles Schwindel. Tatsächlich ziehen sich die von ihrem Tagwerk ausgezehrten Held:innen zurück auf eine einsame exotische Insel, um mehrere Tage nach Herzenlust Dampf abzulassen: Sex, Drogen, Party, aber auf (lebensbedrohliche) Supe-Art.

The Boys - Season 2 Bloopers Prime Video

Fans der Comic-Vorlagen fiebern seit Jahren auf diesen Moment hin. Herogasm ist der berüchtigste Band der Reihe *. Selbst wenn die Serienmacher*innen ihn um 50 Prozent entschärfen, wird das immer noch die versauteste Folge einer Mainstream-Serie seit es Fernsehen gibt. Showrunner Eric Kripke ging beim Sichten des Rohmaterials – salopp gesagt – schon einer ab.

Also ... Ich habe gerade erste Aufnahmen [vom Herogasm] gesehen, die bei weitem das verrückteste sind, was ich in meiner Karriere gesehen habe. Oder irgendjemandes Karriere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Boys: Wer ist in der Orgie in Staffel 3 alles dabei?

Das Konzept der Party sieht es vor: Der Herogasm vereint so viele Supes an einem Ort wie kein anderes Ereignis. Er ist wie der Endkampf in Avengers 4, nur als Sex-Rave. Als Darsteller für die neuen Helden Blue Hawk und Supersonic (keine Comic-Vorlagen) wurden Nick Wechsler und Miles Gaston Villanueva gecastet, die eher wie besseres Füllmittel für die Party-Crowd wirken.

Interessanter ist da schon Gunpowder, der von Sean Patrick Flanery gespielt wird. Gunpowder hatte bereits einen kurzen Auftritt in Staffel 2, wo er von einem anderen Darsteller verkörpert wurde. In den Comics ist er jedoch erstmals, genau, in dem Herogasm-Band zu sehen.

Nach dem Casting von Jensen Ackles als Sodier Boy, der ebenfalls ein sicherer Herogasm-Teilnehmer ist, füllt sich die Gästeliste nun deutlich.

Das ist die (vorläufige) Reihe der Herogasm-Teilnehmenden:

Homelander

Starlight

Queen Maeve

Black Noir

A-Train

Soldier Boy

Gunpowder

Blue Hawk

Supersonic

The Deep (vermutlich)

Mister Marathon (vermutlich)

In der Comic-Vorlage feiern ca. 50 Supes auf der Party, darunter illustre Namen wie Crimson Countess und Shehemoth.

Jeden einzelnen der bekannten Supes wie Starlight und Homelander werden wir auf dem Event von einer neuen Seite kennenlernen. Was auf dem Herogasm passiert, bleibt auf dem Herogasm, Supes fallen ungebremst übereinander her.

Die Party ist ein Ausnahmeereignis, das mitunter das Schlimmste in den Held:innen hervorruft. Für hohe Gehälter engagierte Sexarbeiter:innen kamen unter den brutalen und rücksichtslosen Praktiken der Supes bereits zu Tode. Drogen enthemmen die Instinkte der exzentrischen Figuren zusätzlich.



Die Herogasm-Folge hat das Potential, der Serie eine ganz neue Richtung zu geben, viele teilnehmende Figuren werden Schaden davontragen. In Folge 6 der 3. Staffel ist es so weit.

The Boys schon 2 Mal durch? 10 Streaming-Geheimtipps

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen Max, Matthias und Patrick 10 echte Geheimtipps vor, die sie in den entlegensten Ecken eurer Streaming-Dienste entdeckt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von herzerwärmender Desktop-RomCom bis zur filmischen Panikattacke bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Arte Mediathek und YouTube.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr vom Herogasm?