Große The Walking Dead-Reunion musste verändert werden – und trotzdem hasst Norman Reedus einen Moment immer noch

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon hat in Staffel 2 zwei Fanlieblinge wiedervereint. Doch die emotionale Reunion sollte ursprünglich ganz anders ablaufen.

Als das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon im vergangenen Jahr an den Start ging, musste sich Norman Reedus noch als einziges bekanntes Gesicht aus dem Zombie-Universum durch Frankreich schlagen. Das änderte sich kürzlich mit Staffel 2, die auch Melissa McBride als Carol in den Kampf gegen französische Untote schickt. Ihre große Reunion hätte beinahe aber ganz anders ausgesehen.

Achtung, Spoiler:



The Walking Dead bringt Daryl und Carol wieder zusammen, aber ihre Wiedervereinigung war anders geplant

Bis zur 4. Episode von Staffel 2 mussten sich Fans gedulden, ehe die beiden The Walking Dead-Urgesteine mitten im Schlachtgetümmel auf dem Mont-Saint-Michel wiedervereint wurden. Im Interview mit Entertainment Weekly verriet Hauptdarsteller Norman Reedus kürzlich, dass das berührende Wiedersehen zuerst anders geplant war:

Ursprünglich war es anders geschrieben, dass sie mich im Gefängnis findet. Und wir haben darüber gesprochen, es zu ändern.

Norman Reedus wünschte sich eine andere Version, die in einem emotionalen Knall mündet:

Ich wollte, dass die Emotionen anders sind. Nicht nur: 'Oh, sie findet mich und ich bin schwach'. Ich wollte, dass es schwach anfängt, und dann kommt er raus und verwandelt sich in eine Tötungsmaschine ‒ und dann gibt es einen Moment, in dem es ganz still wird. Alles geht um uns herum weiter, aber der Ton geht aus und es ist wie... 'Ist das echt? Du stehst direkt vor mir.' Daran haben wir also gearbeitet.

Tatsächlich befindet sich Daryl zu Beginn der Sequenz eingesperrt in einer Zelle. Als jedoch rasende Superzombies und Soldaten der Schurkin Madame Genet den Unterschlupf stürmen, lässt ein verängstigter Wärter ihn heraus. Daraufhin tötet Daryl einen Untoten nach dem anderen, bis auf dem Schlachtfeld plötzlich Carol vor ihm steht und für einen Moment die Zeit stillsteht. Auch Melissa McBride bevorzugt diese Version:

Es ist eine andere Welt, und der Gedanke, dass sie es tatsächlich geschafft hat. Er ist direkt vor ihrem Gesicht! Er ist genau da, nach allem, was es brauchte, um dorthin zu gelangen. Es war schön, berührend und süß. Und dann geht's direkt zurück ins Geschehen. Ich glaube, ich mag diese Version viel lieber als die andere.

"Ich hasse es, wie ein Held auszusehen": Norman Reedus ist mit einem Daryl-Moment nicht glücklich

Komplett zufrieden ist Norman Reedus schlussendlich doch nicht. Konkret stört ihn der Moment direkt vor dem Wiedersehen mit Carol. Als sich ein Wärter vor einem Zombie in Daryls Zelle flüchtet, streckt dieser seinen in Ketten gelegten Arm empor. Ein cooler Moment, der Daryl als Retter in der Not inszeniert – und gegen den Willen des Stars verwendet wurde.

Ich hasse es, wie ein Held auszusehen. Es macht mir nichts aus, wenn ich der Held bin; ich will nur nicht wissen, dass ich der Held bin. Also dachte ich mir: 'Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird.'

Norman Reedus zufolge sollen mehrere Versionen der Szene gedreht worden sein. Widerwillig und Showrunner David Zabel zuliebe wurde die– und die wurde letztendlich für die Episode ausgewählt. Böses Blut gibt es glücklicherweise nicht. Der Daryl-Star zeigt sich mit einem Augenzwinkern einsichtig:

Weitere interessante Artikel zu The Walking Dead:

The Walking Dead: Daryl Dixon geht weiter: Staffel 3 kommt mit großer Änderung

Das Finale der 2. Staffel der Daryl-Serie ist ab dem 4. November 2024 hierzulande bei Magenta TV zu sehen. Aber danach ist noch nicht Schluss: Das The Walking Dead-Spin-off geht im kommenden Jahr mit Staffel 3 weiter. Diese spielt aber nicht mehr in Frankreich, sondern schickt Daryl und Carol nach Spanien.