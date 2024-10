Das gab's in 14 Jahren The Walking Dead noch nicht: Daryl-Serie überrascht mit radikaler Zombie-Neuerung

In der Welt von The Walking Dead kämpfen die Lebenden gegen die Toten und Menschen gegen Menschen. Staffel 2 der Daryl Dixon-Serie zeigt uns nun etwas ganz Neues: Zombies vs. Zombies.

Die Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon hat uns schon mehrfach beweisen, dass das The Walking Dead-Universum auch nach 14 Jahren noch mit frischen Ideen überraschen kann. Nachdem die erste Staffel uns eine völlig neue Gattung von Zombies präsentiert hatte, stellt Staffel 2 jetzt erneut unser Verständnis des Zombie-Überlebenskampfes auf den Kopf.

Achtung, es folgen Spoiler zur Daryl-Serie:

The Walking Dead: Daryl Dixon lässt nach 14 Jahren Zombies gegen Zombies kämpfen

Viele Jahre und Staffeln lang lehrte uns The Walking Dead die Grundregeln der Überlebensstrategien in der Post-Apokalypse: Zombies sind langsam, in der Masse besonders gefährlich und mit ein wenig Innereien kann man sich als Zombie getarnt unbemerkt an ihnen vorbeischleichen. Denn Zombies greifen einander nicht an. Die Daryl-Serie aber bricht mit dieser Regel: (Französische) Untote können sich auch gegenseitig an den Kragen gehen.

In der Staffel 2-Episode mit dem Titel "Vouloir, C'est Pouvoir" geraten die frisch wiedervereinten The Walking Dead-Urgesteine Carol (Melissa McBride) und Daryl (Norman Reedus) in eine Situation, die wir schon zig Mal im Zombie-Franchise miterlebt haben. Sie und ihr verletzter Mitstreiter Ash (Manish Dayal) befinden sich in einem kaputten Auto, das von einer Horde gefräßiger Beißer und französischer Brûlants (auf Deutsch: die Brennenden) umzingelt wird. Es gibt keine Waffen und die Lage scheint aussichtslos. Und dann wird Daryl kreativ.

Daryl entdeckt mehrere Pfeile, in denen sich jenes Serum befindet, das gewöhnliche Untote in rasende und starke Superzombies verwandeln kann. Mit gezielten Schüssen verwandelt er nun zwei Zombies in sogenannte Ampers, die sofort auf ihre schlurfenden Artgenossen losgehen und diese in ihre Einzelteile zerfetzen. Daryl hat uns damit eine neue Überlebensstrategie präsentiert: Die beste Waffe gegen Zombies sind … Zombies.

Die Daryl Dixon-Serie bleibt mit dieser kreativen Idee ihrer Linie treu, dem Publikum auch nach dem Ende der Mutterserie The Walking Dead nicht nur neue Gattungen von Untoten, sondern auch unterschiedliche Weisen zu zeigen, wie diese von Lebenden als Waffe benutzt werden können. So wurde Daryl in Staffel 1 in einen brutalen Gladiatoren-Kampf gegen aufgepimpte Raser-Zombies geschickt, während Bösewichtin Madame Genet erst in der vorangegangenen Folge eine ganze Armee von Superzombies für den Angriff auf die Festung des Nests benutzte.

Wann kommt Folge 6 von The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2?

Ob The Walking Dead: Daryl Dixon noch weitere neue Zombie-Varianten in petto hat? Das erfahren wir schon kommende Woche. Denn am Montag, dem 4. November 2024, wird hierzulande bei Magenta TV das Finale von Staffel 2 veröffentlicht, ehe Daryl und Carol in der 2025 startenden 3. Staffel auf spanische Untote treffen werden.