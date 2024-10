Großes The Walking Dead-Geheimnis mit herber Enttäuschung gelüftet: Alle dachten, es geht um Rick

Seit Monaten rätseln The Walking Dead-Fans über ein Geheimnis aus der Daryl Dixon-Serie. Jetzt haben Staffel 2 und Carol persönlich die Auflösung im Gepäck.

Im vergangenen Jahr bereicherte The Walking Dead: Daryl Dixon das TWD-Universum um ein weiteres spannendes Mysterium, als Carol ihrem in Frankreich gestrandeten Freund Daryl per Funk von einer ominösen Rückkehr berichtet – ehe ihre Botschaft abbricht. Aber wer ist zurückgekehrt? War es Rick Grimes? Morgan? Oder etwa Dwight? Jetzt liefert Staffel 2 des Zombie-Spin-offs endlich eine Antwort.

Achtung, es folgen massive Spoiler zur 2. Staffel von Daryl Dixon:

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 löst das Carol-Rätsel

Spulen wir einmal kurz zurück: In der Daryl-Serie verschlägt es den von Norman Reedus gespielten The Walking Dead-Charakter der ersten Stunde unfreiwillig nach Frankreich. In der 5. Folge von Staffel 1 gelang es ihm für einen kurzen Moment per Funk Kontakt mit Carol (Melissa McBride) in den USA aufzunehmen. Die Verbindung war schwach und ein abgehacktes "... ist zurück" ließ Daryl und das Publikum fragend zurück.

In der 2. Staffel hat jetzt auch Carol den weiten Weg über den Atlantik auf sich genommen, um Daryl zu finden. In der 4. Episode kommt es schließlich zur großen und emotionalen Wiedervereinigung. Natürlich dauert es nicht lange, bis Daryl eine Auflösung des Rückkehrer-Mysteriums einfordert.

Spätestens seit dem tränenreichen Finale der Spin-off-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live sind sich Fans sicher, dass Carol in Wahrheit Rick Grimes meinte, dessen Heimkehr nach vielen Jahren der Abwesenheit sicher ein triftiger Grund wäre, um Daryl zu einer raschen Rückkehr nach Hause bewegen könnte. Doch weit gefehlt. In der Folge La Paradis Pour Toi stellt Carol klar, dass sie nicht von einer Person sprach ... sondern einem Gefühl.

So beschreibt Carol, dass die Zeit des Friedens im Commonwealth (nach dem Ende von The Walking Dead) und die damit einhergehende Ruhe all die schlimmen Erinnerungen und Geister der Vergangenheit zurückgebracht hat. In Staffel 2 der Daryl-Serie ist dies vor allem das Trauma des Todes ihrer Tochter Sophia, das sie nach Jahren des Überlebenskampfes nun wieder einholt.

Warum die Lösung des The Walking Dead-Rätsels enttäuscht

Dass das große Carol-Rätsel eine unerwartete Auflösung erfahren würde, kündigte sich bereits im vergangenen Jahr an, als Daryl-Showrunner David Zabel im Gespräch mit Entertainment Weekly über die zukünftige Bedeutung des Funkspruchs sprach:

Es ist wichtig für ihre weitere Geschichte, und es ist wichtig für das, was wir denken, was in Carols Welt zu diesem Zeitpunkt vor sich geht. Es ist auch nicht das, was das Publikum erwartet oder voraussieht, wenn es etwas voraussieht. Daher wird es sich letztendlich als überraschend erweisen.

Überraschend war die Gefühlsenthüllung allemal. Und so sehr sie auch zur gegenwärtigen Geschichte um Carols Charakterentwicklung und ihre rasche Bereitwilligkeit zu einer Flucht in ein neues Abenteuer passt, werden viele Fans dennoch enttäuscht sein. Und der Grund dafür ist simpel: Die Serie selbst hat die Erwähnung einer mysteriösen Rückkehr selbst als großes Rätsel inszeniert, dessen Lösung von großer Bedeutung für Daryl Dixons Geschichte sein würde.

Hört den Podcast zu den neuen The Walking Dead-Serien und Ricks Rückkehr:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem brachten die Finalfolgen der Serien The Ones Who Live und Fear the Walking Dead mehrere Kandidaten scheinbar geplant in Stellung. Monatelang waren sich Fans sicher, dass Rick Grimes' Rückkehr die treibende Kraft sein würde, die Daryls Europa-Ausflug eine enorme Dringlichkeit verleihen und ein Wiedersehen mit seinem besten Freund als Endziel in Aussicht stellen würde.

Mit der schlussendlichen Auflösung distanziert sich die Daryl Dixon-Serie stattdessen von einer Anbindung an das größere und übergreifende The Walking Dead-Narrativ. Ob sich das in den verbleibenden Folgen von Staffel 2 ändern wird, ist fraglich. Denn bis Daryl (und Carol) zurück in die USA kehren, wird noch eine ganze Weile vergehen.

Wann geht es mit The Walking Dead: Daryl Dixon weiter?

Welche weiteren Überraschungen das gemeinsame Frankreich-Abenteuer von Daryl und Carol mit sich bringt, erfahren Fans schon am kommenden Montag. Dann erscheint in Deutschland die 5. Episoden von Staffel 2 bei MagentaTV. Das Staffelfinale ist eine Woche später, am 4. November 2024, zu sehen.

Das Frankreich-Kapitel der The Walking Dead-Saga wird mit Staffel 2 der Daryl-Serie beendet. Danach ist aber längst nicht Schluss. Aktuell finden nämlich schon die Dreharbeiten für eine 3. Staffel des Spin-offs statt – und zwar in Spanien. Was Daryl und Carol auf der Iberischen Halbinsel suchen? Das erfahren wir 2025, oder vielleicht schon im anstehenden Staffelfinale.