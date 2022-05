Großer Film von Will Smith verschoben - aber nicht (nur) wegen der Oscar-Ohrfeige

Ein Actionfilm mit Will Smith wird verschoben. Die Apple-Produktion um einen entflohenen Sklaven verzögert sich aber nicht nur wegen dem Oscar-Angriff.

Will Smith bekommt wegen seiner Oscar-Ohrfeige diverse Konzequenzen zu spüre. Eine ist die Verzögerung seiner Filmprojekte, deren Produzenten mehr Zeit zwischen Skandal und Veröffentlichungstermin verstreichen lassen wollen. Das gilt jetzt auch für Emancipation. Das Action-Drama um die Flucht eines Sklaven soll eine Höchstleistung Smiths enthalten. Das Projekt wird aber nicht nur wegen dem Angriff auf Chris Rock verschoben.

Will Smiths heißersehntes Drama Emancipation wird aus mehreren Gründen verschoben

Das berichtet Variety unter Berufung auf Insider. Denen zufolge sei Smiths Leistung Antoine Fuquas (Training Day) Film so gut, dass sie ihm einen zweiten Oscar eingebracht hätte. Das Projekt soll auf 2023 verschoben werden.

Dafür ist aber laut Bericht nicht nur die Oscar-Ohrfeige verantwortlich. Die Apple-Produktion musste darüber hinaus komplett umziehen, einem Hurricane ausweichen und Corona-Verzögerungen in Kauf nehmen.

Wann kommt Will Smiths Action-Projekt nach Deutschland?

Bisher ist nur klar, dass sich der Erscheinungstermin aufs nächste Jahr verschieben soll. Da der Film ursprünglich im Herbst 2022 veröffentlicht werden sollte, könnte die Verzögerung um wenige Wochen bereits Wunder bewirken. Er könnte also im Frühjahr 2023 bei uns erscheinen.

