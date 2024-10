Großer Marvel-Trailer enthüllt: Der kontroverseste Bösewicht in 16 Jahren MCU-Geschichte kehrt zurück

Sechs neue Marvel-Serien erwarten uns 2025 bei Disney+. Zu diesen wurde nun ein Mega-Trailer veröffentlicht, der mit der Rückkehr eines äußerst umstrittenen MCU-Schurken aufwartet.

Von Daredevil bis Spider-Man: Nächstes Jahr starten sechs neue Marvel-Serien bei Disney+. Während der rote Teufel von Hell's Kitchen zurückkehrt, dürfen wir uns auf eine animierte Version der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft freuen. Sogar Zombies bevölkern ab sofort das Marvel Cinematic Universe (MCU).

Doch das war noch lange nicht alles.

Eine der spannendsten Marvel-Serien, die uns 2025 bei Disney+ erwartet, ist Wonder Man. Die Geschichte dreht sich um den Schauspieler und Stuntman Simon Williams, der eines Tages unerwartet Superkräfte erhält und auf niemand Geringeren als Trevor Slattery trifft. Moment, wer? Ja, Trevor Slattery, der "große" Bösewicht aus Iron Man 3.

Erste bewegte Bilder aus Wonder Man beweisen: Ben Kingsley kehrt in neuer Marvel-Serie bei Disney+ zurück

Es ist bis heute einer der umstrittensten Twists im gesamten MCU: Als Iron Man 3 vor elf Jahren ins Kino kam, wurde der von Ben Kingsley gespielte Slattery als legendärer Marvel-Schurke Mandarin angekündigt. Dann stellte sich jedoch heraus, dass er gar nicht der echte Mandarin ist, sondern ein gescheiterter Schauspieler und Hochstapler.

Nun meldet sich Kingsleys Marvel-Schelm an der Seite von Yahya Abdul-Mateen II in Wonder Man zurück. Die Marvel-Serie markiert bereits seine zweite Rückkehr: Schon in dem 2021 erschienenen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings übernahm Kingsley erneut die kontroverse Rolle, die seit Jahren von Marvel-Fans diskutiert wird.

War die Mandarin-Finte ein Geniestreich oder eine riesige vertane Chance? In Wonder Man scheint Trevor Slattery auf alle Fälle perfekt hineinzupassen. Vielleicht erwartet uns hier sogar die MCU-Version der brillanten HBO-Serie Barry, in der ein Auftragskiller durch die Schauspielerei eine völlig neue Einstellung zu seinem Leben findet.



Die Dynamik zwischen Yahya Abdul-Mateen II und Ben Kingsley in den ersten bewegten Bildern aus Wonder Man lässt zumindest einige Barry-Erinnerungen wach werden, gerade im Hinblick auf die Beziehung von Bill Hader, der den titelgebenden Auftragskiller spielt, und Henry Winkler, der in die Rolle des Schauspiellehrers schlüpft.

Wann startet Wonder Man bei Disney+?

Wonder Man startet im Dezember 2025 bei Disney+. Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest. Was wir dafür schon wissen, ist die Episodenzahl. Insgesamt zehn Kapitel ist die Wonder Man-Serie stark. Geschaffen wurde sie von Shang-Chi-Regisseur Daniel Destin Cretton und Andrew Guest, der bei Hawkeye als beratender Produzent fungierte.