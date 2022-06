Großer Netflix-Superhelden-Film kriegt endlich Fortsetzung: Erstes Bild von der Marvel-Konkurrenz

Einer der größeren Netflix-Filme der letzten Jahre erhält ein Sequel. Jetzt gibt es ein erstes Bild aus The Old Guard 2 mit Charlize Theron.

Netflix muss sich anders als Disney+ die Filmwelten selber bauen. Star Wars-Filme kommen gar nicht mehr zum Streamingdienst und neue Marvelfilme auch nur noch vereinzelt. Ein Versuch, ein großes Franchise zu etablieren, startete vor 2 Jahren mit The Old Guard, der auf einer Graphic Novel basierte.

The Old Guard 2 mit Charlize Theron: Erstes Bild vom Dreh des Netflix-Krachers

Und wenngleich der Popkultur-Fußabdruck des Charlize Theron-Superheldenfilms keine T-Rex-Ausmaße hat, schenkt Netflix dem Erstling ein Sequel. Vor zwei Wochen berichteten wir über die neue Besetzung für The Old Guard 2, die unter anderem Tarantino-Star Uma Thurman umfasst. Jetzt gibt es auch ein Bild vom The Old Guard 2-Dreh, das Hauptdarstellerin Theron höchstpersönlich teilte. Netflix schiebt die Fortsetzung wirklich an, hier ist der Beweis:

Wir sehen einen Teil der Crew, unter anderem Charlize Theron (mitte), KiKi Layne (links) und Chiwetel Ejiofor (rechts), die in einer mediterran anmutenden Location chillen. Die Neuzugänge um Uma Thurman fehlen hier noch.

Worum ging es in The Old Guard und was könnte in der Fortsetzung passieren?

Kriegerin Andy (Charlize Theron) und ihre kleine Gruppe perfekt trainierter Söldner sind eine eingeschworene Gruppe. Doch sie haben ein gut gehütetes Geheimnis: Sie sind seit Jahrhunderten mit Unsterblichkeit gesegnet. Unfähig, getötet zu werden, haben sie die Welt so für lange Zeit als Kämpfer beschützt.

Als neues Mitglied wird Nile probeweise von Andy aufgenommen und sie stolpert als Rekrutin mitten in eine große Verschwörung. Denn eine böse Macht will die unsterblichen Fähigkeiten der Kämpfer reproduzieren und zu Geld machen. Das muss die Truppe verhindern. Koste es, was es wolle.

Schaut hier den Trailer zu The Old Guard

The Old Guard - Trailer (Deutsch) HD

In der allerletzten Szene von The Old Guard kommt es schließlich zum Zeitsprung, der die Rückkehr von Quynh (Van Veronica Ngo) ankündigt. Über 500 Jahre war die ehemalige Mitstreiterin von Andy auf dem Grund des Ozeans gefangen.

Bereits vor 2 Jahren hat The Old Guard-Regisseurin Gina Prince-Bythewood darüber gesprochen , dass das Sequel an die Geschichte von Quynh angeknüpfen wird:

Es wird auf dem Graphic Novel basieren. In Bezug auf das, was Greg [Rucka] geschrieben hat, mischt Quynh jetzt wieder mit und das löst definitiv einige Probleme aus.

Aber es gibt auch eine sehr fundierte Geschichte, die sich mit Problemen innerhalb der Welt befasst und wieder mehr Bösewichte mit sich bringt, die nicht unsterblich sind. Es ist also eine wirklich coole Balance zwischen beidem im Graphic Novel.

Wann startet The Old Guard 2 bei Netflix?

Ein exakter Termin fehlt noch. Als Startjahr für The Old Guard 2 ist bisher das Jahr 2023 angegeben. Wenn die Entwicklungen nun aufgenommen werden, sollte Netflix den Start auch einhalten können.

