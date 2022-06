Fortsetzung nach 3 Jahren: Großer Netflix-Superhelden-Film holt Tarantinos Lieblingsschauspielerin

Es gibt ein Lebenszeichen von The Old Guard 2. Der Superhelden-Film von Netflix hat zwei neue Stars verpflichtet, darunter einen Tarantino-Liebling. Lest, was wir über das Sequel sonst noch wissen.

Erinnert ihr euch noch an The Old Guard? Der Fantasy-Superheldenfilm gehörte zu den größten Netflix-Starts des Jahres 2020. Und er war erfolgreich: 186 Millionen geschaute Stunden generierte der Actionkracher mit Charlize Theron in der Hauptrolle.

Das reichte für Fortsetzungspläne, die nun erstmals nach langer Zeit wieder Fahrt aufnehmen. Nächstes Jahr, also drei Jahre nach Teil 1, soll The Old Guard 2 starten. Nun sind zwei hochkarätige Neuzugänge bekanntgeworden.

Tarantino-Star Uma Thurman ist in Netflix-Blockbuster dabei

Wie unter anderem The Wrap berichtet, wird Uma Thurman eine Rolle in The Old Guard 2 übernehmen. Ihr kennt Thurman wahrscheinlich vor allem aus den drei großen Quentin Tarantino-Filmen Kill Bill 1 und 2 sowie Pulp Fiction. Wen Thurman in der Comic-Verfilmung (Vorlage von Greg Rucka) spielt, ist noch nicht klar.

Das gilt auch für Henry Golding (Crazy Rich Asians), der ebenfalls neu im Old Guard 2-Ensemble ist. Beide Stars werden sich zum Stamm-Cast gesellen: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo und Chiwetel Ejiofor kehren zurück.

Zur Erinnerung: Schaut hier den Trailer zu The Old Guard von Netflix

The Old Guard - Trailer (Deutsch) HD

Worum ging es in The Old Guard und was könnte in der Fortsetzung passieren?

Kriegerin Andy (Charlize Theron) und ihre kleine Gruppe perfekt trainierter Söldner sind eine eingeschworene Gruppe. Doch sie haben ein gut gehütetes Geheimnis: Sie sind seit Jahrhunderten mit Unsterblichkeit gesegnet. Unfähig, getötet zu werden, haben sie die Welt so für lange Zeit als Kämpfer beschützt.

Als neues Mitglied wird Nile probeweise von Andy aufgenommen und sie stolpert als Rekrutin mitten in eine große Verschwörung. Denn eine böse Macht will die unsterblichen Fähigkeiten der Kämpfer reproduzieren und zu Geld machen. Das muss die Truppe verhindern. Koste es, was es wolle.

In der allerletzten Szene von The Old Guard kommt es schließlich zum Zeitsprung, der die Rückkehr von Quynh (Van Veronica Ngo) ankündigt. Über 500 Jahre war die ehemalige Mitstreiterin von Andy auf dem Grund des Ozeans gefangen.

Bereits vor 2 Jahren hat The Old Guard-Regisseurin Gina Prince-Bythewood darüber gesprochen , dass das Sequel an die Geschichte von Quynh angeknüpfen wird:

Es wird auf dem Graphic Novel basieren. In Bezug auf das, was Greg [Rucka] geschrieben hat, mischt Quynh jetzt wieder mit und das löst definitiv einige Probleme aus.

Aber es gibt auch eine sehr fundierte Geschichte, die sich mit Problemen innerhalb der Welt befasst und wieder mehr Bösewichte mit sich bringt, die nicht unsterblich sind. Es ist also eine wirklich coole Balance zwischen beidem im Graphic Novel.

Wann startet The Old Guard 2 bei Netflix?

Ein exakter Termin fehlt noch. Als Startjahr für The Old Guard 2 ist bisher das Jahr 2023 angegeben. Wenn die Entwicklungen nun aufgenommen werden, sollte Netflix den Start auch einhalten können.

