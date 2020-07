Netflix' The Old Guard: Wie alt ist Charlize Therons Kriegerin?

Aktuell ist The Old Guard bei Netflix angesagt. Dort spielt Charlize Theron die unsterbliche Kriegerin Andromache von Skythien. Wir sagen euch, wer das ist.

Unsterbliche haben es nicht leicht. So ist es auch in The Old Guard, der gerade auf Netflix zum Streamen zur Verfügung steht. Die Ewigkeit ist nämlich schwer zu ertragen: Verlust und Einsamkeit sind nach Hunderten von Jahren die Regel. Diese Stimmung verbreitet auf jeden Fall Andy, die in dem Action-Fantasyfilm von Charlize Theron verkörpert wird.

Wir schauen etwas näher auf die Figur und ihre Hintergründe. Weil wir tief in die Geschichte eintauchen, warnen wir euch auch vor Spoilern - nach dem Trailer für all jene von euch, die sich den Netflix-Film noch nicht angeschaut haben.

Die mythologische Vorlage für Andy

Die moderne Kurzform Andy täuscht etwas, denn eigentlich ist die Person, die diesen Namen in Comic wie Film trägt, Tausende Jahre alt. Kenner der griechischen Mythologie und besonders vom 10-jährigen Kampf um Troja werden zunächst an den Namen Andromache ("die wie ein Mann Kämpfende") denken, der in dem Film einmal auftaucht.

Sie war in der Ilias von Homer die Ehefrau von Hektor, der von Achill vor den Toren Trojas getötet und entehrt wurde. Er hängte den Leichnam an seinen Streitwagen und drehte einige Runden mit ihm. Das musste Andromache mit ansehen, ebenso wie den Tod ihres Babys, welches per Befehl von Odysseus von der Mauer geworfen wurde. Nach dem Sieg der Griechen versklavten sie Andromache und auch im Exil führte sie kein einfaches Leben.



Die Geschichte um Andromache wurde mehrfach literarisch aufgegriffen. Unter anderem wird die Liebe von Andromache und Hektor von Euripides und Friedrich Schiller beschrieben, in dem bekannten Troja von Wolfgang Petersen wird die Figur von Saffron Burrows gespielt.

Andromache in der Comic-Version von Greg Rucka

Comic-Autor Greg Rucka griff den Namen für seine Grafic Novel The Old Guard auf, wandelte die Geschichte aber etwas um. Seine Hauptfigur wird zu Andromache von Skythien, die etwa 4500 v. Chr. geboren wurde. Also wäre das Alter von Andy auch geklärt: In der erzählten Geschichte des Netflix-Films ist sie über 6000 Jahre alt.

© Netflix Die "alte Wache"

Geboren in Eurasien, dem Skythien des Römischen Reiches, gehörte sie einem kriegerischen Stamm an. Durch eine harte Ausbildung wurde sie zu einer der besten Kriegerinnen, aber aus Eifersucht auf ihre Fähigkeiten schließlich verraten. Sie starb einen blutigen Tod auf dem Schlachtfeld durch ihre Feinde.



Aber das Schicksal hatte mehr mit Andromache von Skythien vor. Sie wurde wieder zum Leben erweckt. Seitdem wandert sie unsterblich durch die Welt und erlebt zahlreiche Abenteuer, vielleicht sogar eines vor den Toren von Troja. Zunächst ist sie allein, später mit einigen Gefährten, die sind wie sie. Lykon, Quynh, Joe, Nicky, Booker gehören zu der Familie, aus unserer Zeit kommt Nile dazu. Sind sie die "alte Wache", angeführt von einer wahren unsterblichen Kriegerin.



Wie ihr seht, hat Andromache einen großen Geschichtshintergrund. Aus dem Stoff lässt sich mehr als ein Film produzieren. Kein Wunder also, dass es bereits Pläne für das Sequel des Netflix-Films gibt.



