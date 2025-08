Großer Schock kurz vorm Die Bachelors-Finale: Zwei Frauen brechen freiwillig ab

Damit haben Die Bachelors Felix und Martin so kurz vor dem Finale wohl nicht gerechnet: Zwei Frauen steigen in Folge 9 freiwillig aus.

Eigentlich ist das Finale bei Die Bachelors zum Greifen nah. Wochenlang haben die Kandidatinnen um die Herzen von Martin Braun und Felix Stein gebuhlt, jetzt sind pro Mann nur noch drei Frauen übrig. Doch kurz vor der letzten Rose ziehen zwei Frauen freiwillig die Reißleine und verlassen die Show.

Die Bachelors-Felix: Sie steigt freiwillig aus

In Folge 9 dürfen sich alle Kandidat:innen eigentlich auf ihre Dreamdates freuen. Das Date von Felix und Paulina steht aber von Anfang an unter keinem guten Stern. Paulina hatte bereits zuvor angedeutet, dass sie noch keine Schmetterlinge im Bauch habe und ihre Zeit brauche. Die Nacht wollte sie dennoch mit Felix verbringen, um sich besser kennenzulernen. Diese Zeit würden sie brauchen.

Doch es sollte anders kommen. Am nächsten Morgen sitzt Felix allein beim Frühstück. Der Fotograf klärt auf, dass Paulina doch nicht über Nacht geblieben war. Der Grund: Felix hatte ihr erzählt, dass er sich mit einer Kandidatin auf dem Dreamdate bereits körperlich nähergekommen ist. Die beiden finden sich am Morgen zu einem klärenden Gespräch zusammen. "Ich komm damit nicht klar, dass du dann auf die Art und Weise intim geworden bist mit einer anderen Person", erklärt Paulina ihre Gefühle. Sie hätte sich das anders gewünscht. Auch Felix hatte Potenzial gesehen, doch an dieser Stelle trennen sich die Wege von Paulina und Felix.

Auch Martin bekommt einen Korb

Genauso wie Felix muss auch Martin einen freiwilligen Exit verkraften. Als die Rosenvergabe ansteht, ist Lena die Erste, die vor Martin steht. Auch Lena hatte zweifelte an ihren Gefühlen für den Bachelor, doch nach dem Dreamdate hatte sich bei ihnen ein Knoten gelöst. Doch Lena scheint nicht ganz ehrlich gewesen zu sein, wie sie selbst behauptet. Bevor Martin ihr mitteilen kann, ob sie eine Rose bekommen wird, ergreift sie das Wort. "Wenn ich ehrlich zu mir bin, sehe ich mich aktuell nicht an der Seite oder im Leben von einem Familienvater", gesteht sie dem zweifachen Vater. Lenas Gefühle würden nicht ausreichen, dass sie sich so ein Leben vorstellen könne.

Ob Martin Lena eine Rose gegeben hätte oder nicht, erfährt der Zuschauer nicht. An Martins Reaktion ist aber deutlich abzulesen, dass Lena sehr wahrscheinlich ins Finale gekommen wäre. Unter Tränen betont er, wie traurig er über diese Entscheidung sei, denn er habe Gefühle für Lena gehabt.

So kannst du das Finale von Die Bachelors schauen

Das große Finale von Die Bachelors wird am 20. August bei RTL ausgestrahlt. Wer bereits früher einschalten möchte, kann die Folge bereits eine Woche im Voraus bei RTL+ schauen.