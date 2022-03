Großes Versprechen: Jetzt klingen Avatar 2, 3, 4 und 5 immer mehr wie Fast & Furious mit Na'vis

Avatar 2, 3, 4 und 5 sollen alles sprengen, was unsere Vorstellungskraft hergibt. So klingen jedenfalls die neusten Aussagen, die eine Art Fast & Furious mit Na'vis erwarten lassen.

Ende des Jahres soll die Welt von Avatar nach mehr als einem Jahrzehnt Pause auf unsere Leinwände zurückkehren. Dann startet nämlich Avatar 2 von James Cameron. Der ist nicht gerade als Tiefstapler bekannt, wie auch neue Aussagen eines Kollegen andeuten, der ganz große Versprechungen für Avatar 2, 3, 4 und 5 macht. Er beschreibt die Fortsetzungen wie ein Fast & Furious mit Na'vis.

Groß, größer, Avatar 2, 3 4, und 5: Für diesen Film ist niemand bereit

Kürzlich wurde 20th Century Studios President Steve Asbell beim Hollywood Reporter interviewt. Dabei kam er auch auf die Fortsetzungen des Sci-Fi-Blockbusters zu sprechen. Erst bestätigte er, dass Avatar 2 nach all den Jahren Wartezeit wirklich ins Kino kommt. Dann überließ er sich vollends dem Hype von James Camerons neuster Kreation:

Es wird die Leute wegblasen. Ihr seid nicht bereit für das, was [James Cameron] da macht.

Und weiter:

Das ist nicht nur ein Sequel, das ist eine Saga. Und es ist eine Familiensaga. Es wird für sich allein stehend fesselnd sein, aber es wird auch extrem fesselnd sein, zu diesen Figuren und wie sie sich weiter entwickelt haben, zurückzukehren.

Kommt da ein Fast and Furious mit Na'vis auf uns zu?

Falls euch die Beschreibung bekannt vorkommt, dann weil sie wie die Inhaltsangabe der aktuellen Fast and Furious-Filme klingt. Die "Fast Saga" begann nämlich mit Fast & Furious 9 und dass es darin um die Familie geht, weiß sowieso jede:r. Wird Avatar 2,3,4 und 5 also wie ein Fast and Furious mit Na'vis? Und gibt es auf Pandora genügend Muskelshirts dafür?

Das bleibt vorerst unseren Wunschträumen überlassen. Eines ist aber ziemlich offensichtlich: Kaum ein Begriff ist in Hollywoods Führungsetagen gerade so beliebt wie der der "Saga". Der fand schon bei der Infinity Saga und der Skywalker-Saga Anwendung und dient in erster Linie dazu, die wachsende Anzahl von Fortsetzungen eines Franchise in einen erzählerischen Zusammenhang zu setzen. So wird ihr zum einen mehr Bedeutung verliehen. Zum anderen wird ein Begriff etabliert, der positiver klingt als der des Sequels. Das ist dann nicht nur Fast 9, 10 und 11, sondern die "Fast-Saga" usw.



Wann kommt Avatar 2 im Kino?

Steve Asbell beschrieb Avatar - Aufbruch nach Pandora abschließend als "wirklich bedeutsamer kultureller Moment für das Publikum" und rechnet mit einem großen Andrang zum Kinostart. Am 14. Dezember 2022 ist es so weit. Dann startet Avatar 2 in den deutschen Kinos. Ja, wirklich.