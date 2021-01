Größter Avengers-Tollpatsch: Tom Hollands Spider-Man-Chaos hat einen größenwahnsinnigen Grund

Spider-Man-Star Tom Holland hat schon versehentlich MCU-Geheimnisse ausgeplaudert oder Marvel-Technik geschrottet. Aber hinter dem Ungeschick steckt eiskalte Methode.

Ich gebe ja zu, Tom Holland ist ein knuffiger Kerl. Zwischen diesen ganzen selbstsicheren Gestalten wie Robert Downey Jr. oder Chris Evans mit ihren flotten Sprüchen und dem 1-A-Muskeltonus wirkt der Spider-Man-Darsteller wie ein aufgeregter Schuljunge, den man wegen seiner Tollpatschigkeit gerne knuddeln will.

Aber langsam rieche ich den Braten: So ungeschickt kann keiner sein! Holland verfolgt einen größenwahnsinnigen Plan. Aber bevor ich euch von meiner Theorie erzähle, schaut euch meine Beweise an.

Spider-Man als Tollpatsch: Tom Hollands ungeschickte MCU-Momente im Überblick

Ihr sagt euch jetzt: na und? Ungeschick ist kein Verbrechen, und wenn er mit seinen Leaks der milliardenschweren Marvel-Industrie gelegentlich einen Stock in die Speichen schmeißt, ist das doch nicht schlimm. Aber habt ihr euch seine Eskapaden mal genauer angeschaut?

Tom Holland erfährt, dass er Spider-Man wird und schrottet seinen Laptop

Kürzlich erst verriet Holland im Gespräch mit Schauspiel-Kollege Daniel Kaluuya, wie er erfuhr, dass er sicher der neue Spidey werden würde - nämlich über Instagram (ca. ab 29:55):

Er las Marvels Bekanntgabe und schmiss vor Freude seinen Laptop so kräftig durch die Gegend, dass er kaputt ging. Genau dann, als er wusste, dass er sich in Spider-Man verwandeln muss. Verdächtig.

Tom Holland zerstört beim Spider-Man-Dreh ein Ipad

Das war nicht das letzte Mal, dass unschuldige Platinen unter den amokschwingenden Extremitäten des Schauspielers leiden mussten. Zum Spider-Man 3-Drehstart machte Tom Holland ein Marvel-Ipad kaputt.

Dem Klang nach zu urteilen verfehlte er immerhin das Display und befreite das Ding nur von seinem Standfuß, aber Schaden ist Schaden. Oder vielleicht sollte ein präziser Schlag den Schaden planmäßig begrenzen. Die Hinweise verdichten sich.

Der fantastische Spoiler-Man: Tom Holland verrät Film-Details

Holland verriet Szenen aus Spider-Man: Homecoming und Avengers: Infinity War, plauderte während einer Presse-Tour die Anzahl der geplanten Spidey-Filme aus, spoilerte ahnungslose Kinogänger in der Schlange, verriet den Titel von Spider-Man: Far From Home und sogar die Existenz des Quantenreichs.

Irgendwann hatte Marvel die Faxen derart dicke, dass sie ihm Benedict Cumberbatch als Babysitter verpassten:

Ich kann mich nicht erinnern, dass Holland je die Handlung von The Devil All The Time verraten oder Szenen aus Cherry gespoilert hätte. Aber kaum geht es um Spider-Man, verhält der Kerl sich wie ein Schussel - fast wie Spider-Man eben. Das ist doch kein Zufall.

Tom Holland verlinkt Spider-Man-Co-Star Zendaya auf seinen Schritt

Kurz vor dem Start seines zweiten Spidey-Abenteuers teilte Holland auf Instagram ein Bild, auf dem auch seine Co-Stars Zendaya und Jacob Batalon zu sehen waren. Dabei verlinkte er die MJ-Darstellerin und gute Freundin ausgerechnet auf seinen Schritt:

Die nahm's gelassen und vermutete, Tom sei einfach etwas Instagram-inkompetent. Ja. Verdächtig inkompetent für einen damals 23-jährigen Schauspieler im Mittelpunkt eines gigantischen Popkultur-Universums.

Avengers-Star zerstört die Handys seiner Fans

Die ach-so-unbeabsichtigte Zerstörungswut des Spider-Man-Darstellers richtet sich offenbar nicht nur gegen seine eigene Technologie. Falls ihr Tom Holland immer schon mal das eigene Handy für ein gemeinsames Selfie in die Hand drücken wolltet, lasst es lieber bleiben:

Damit ist das letzte Puzzle-Teil gefunden. Und wenn ich sie alle zusammenfüge, lande ich bei folgender Einsicht:

Kein Zufall: Das steckt hinter Tom Hollands Ungeschick als tollpatschigster Avenger

Nachdem ich diesen Schwertransporter an Beweislast vor euch aufgetürmt habe, kann ich es nur wiederholen: So ungeschickt kann niemand sein. Ein Mensch überlebt nicht 20 Jahre lang die Gefahren von Kindergarten, Grundschule und High School, um dann plötzlich wie eine schlingernde Rostmühle von einer Pfütze in die nächste zu preschen. Da steckt ein Plan dahinter.

Aber es ist nicht irgendein "Marvel lässt Tom Holland extra Sachen spoilern und dann sieht es aus wie knuddelige Ungeschicklichkeit"-Plan. Das wäre viel zu simpel! Es ist was Persönliches, Einstudiertes, Hollands eiskalte Berechnung für das Koordinatennetz seines Teddybären-Gesichts: Es ist Method Acting.

Tom Holland will mit seiner Figur eins werden

Tom Holland will Peter Parker sein. Und wie schon eingangs erwähnt, gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Spider-Man und seinen Avengers-Mitstreitern: Er ist ein Teenager. Ein verunsicherter, linkischer Teenager, der sich am Anfang von Schlägertypen herumschubsen lässt und MJ schüchtern hinterher schmachtet.

© Disney Teenies: Peter und MJ

Genau da will Holland hin. Das ist eine schwierige Rolle, selbst für einen Method Actor. Er kann nicht hungern wie Christian Bale oder in einem Pferdekadaver schlafen wie Leonardo DiCaprio. Er muss tiefer anfangen, bei seiner Koordination. Das hat er instinktiv verstanden und ab Sekunde 1 als Spider-Man gleich mal seinen Laptop durchs Zimmer gepfeffert, um Peter Parker zu werden. Respekt.

Tom Holland verursacht immensen Schaden

Nicht genug, dass er für Spider-Man: Homecoming drei Tage lang wieder zur Schule ging (via Cinemablend ). Um in der Rolle zu bleiben, wirft er jährlich vermutlich einen Gegenwert von mehreren hunderttausend Euro an Handys auf Fußböden, plappert Familiengeheimnisse aus und verlinkt auch weiterhin alle IG-Freunde auf seinen Schritt. Das ist Hingabe. An den größenwahnsinnigen Plan, Peter Parker zu werden.

Über Spider-Man hinaus hat Tom Holland für Cherry mittlerweile stark an Gewicht verloren. Die Vereinigung mit seinen Rollen geht nun also über MCU-Grenzen hinaus.

Ich will mir nicht vorstellen, was seine Co-Stars Daisy Ridley und Mark Wahlberg beim Dreh von Chaos Walking und Uncharted erdulden mussten! Im besten Falle hat er nur ihre Laptops zerdeppert.

Was haltet ihr von Tom Hollands Spider-Man?