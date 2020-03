Gruseliger als The Walking Dead: The Last of Us ist die neue Zombie-Serien-Hoffnung

Der Kinofilm ist gescheitert, dafür wird The Last of Us zur Serie. Der Game of Thrones-Sender HBO steckt hinter dem Projekt, das gruseliger als The Walking Dead werden könnte.

Ursprünglich sollte das gefeierte Survival-Game The Last Of Us ins Kino kommen, doch jetzt ist eine Serie in Planung. Wer Angst vor einer weiteren schlechten Videospielverfilmung hat, sollte einen Blick auf das Personal werfen. Denn die The Last Of Us-Serie kommt aus dem Hause HBO und neben dem Chernobyl-Schöpfer ist auch der Schöpfer des Spiels mit an Bord.

The Last of Us-Serie: Da steckt viel Geld und Können drin

Zunächst einmal: Der Premium-Kabelsender HBO steckt hinter Serien wie Chernobyl, Game of Thrones und Watchmen. Es ist also damit zu rechnen, dass der Zombie-Serie das nötige Geld für die Kreation der Postapokalypse zur Verfügung stehen wird. HBO gibt traditionell mehr Geld aus als der Kabelsender AMC, der The Walking Dead und deren Schwesterserien produziert. Gestemmt wird die The Last of Us-Serie von HBO durch PlayStation Productions und Sony Pictures Television.

© Naughty Dog The Last of Us

Im Spiel The Last of Us, das 2013 herauskam, wird der Schmuggler Joel in der Postapokalypse engagiert, um den Teenager Ellie aus einer Quarantäne-Zone heraus zu schaffen. 20 Jahre nach Ausbruch einer Krankheit ist die Zivilisation zusammengebrochen. Ellie könnte die Heilung für die tödliche Pandemie in sich tragen, die Menschen nicht nur in Zombies verwandelt, sondern in unglaublich gruselige Kreaturen. Laut dem Hollywood Reporter wird die Serie zunächst diese Geschichte adaptieren, wobei die Möglichkeit besteht, dass das Geschehen im Spiele-Sequel The Last of Us 2, das im Mai herauskommt, in späteren Staffeln adaptiert wird.

Gruseliger als The Walking Dead: Warum die Zombie-Serie so viel Potenzial hat

Es gab letztes Jahr kaum eine gruseligere Serie als die auf Tatsachen basierende Miniserie Chernobyl. Der düstere Realismus, mit dem Serienschöpfer Craig Mazin und sein Team die Hintergründe und den Ablauf der Katastrophe im Kernkraftwerk aufrollten, ging durch Mark und Bein. Nun ist Mazin als Autor und Produzent von The Last of Us an Bord.

Ihm zur Seite steht Neil Druckmann, Vize-Präsident von Naughty Dog und Creative Director des Spiels The Last of Us. Dass Druckmann als Ko-Autor und Produzent neben Mazin involviert ist, hebt die Serie von anderen Videospielverfilmungen ab. Druckmann könnte dafür sorgen, dass die Serie Geist und Atmosphäre der Vorlage trifft.

Die Monster aus The Last of Us dürften derweil reichlich Stoff für Horror in der Serie bieten, wirken sie doch weitaus gruseliger als die Zombies in The Walking Dead.

Aktuell befindet sich die Serie in Entwicklung bei HBO, ein Zeitrahmen für das Erscheinen ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zum Plan der The Last of Us-Serie?